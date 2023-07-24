Barbie芭比｜前身竟是成人玩具？　曾推「懷孕版」卻遭負評炎上

真人電影《Barbie芭比》從上映前就引發轟動，這場號稱「今夏最粉紅的派對」，劇情兼具娛樂又發人省思，在全球掀起風潮，上片當日就超越湯告魯斯的影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One，又譯不可能的任務：致命清算第一章），成為目前美國今年「首日最賣座電影」。電影中出現的「懷孕芭比」其實真的有出現過，當時還曾引起炎上。



芭比作為全世界小女孩夢幻逸品，但她的前身其實是「成人玩具」。在芭比出現前，小女孩的娃娃多是以小朋友的形式出現，但美泰玩具公司（Mattel）的創辦人露絲·漢德勒（Ruth Handler）發現女兒對這類玩具愈來愈沒興趣。

後來她在德國出差時，在當地看到一款人偶「莉莉」（Lilli），以此為靈感創作出史上第一隻芭比。而「芭比」的名字，其實是露絲·漢德勒女兒芭芭拉（Barbara）的小名，將其命名為「芭比」，從此風靡世界超過60年。然而當初那個「莉莉」娃娃，真實身份其實是應召女郎，販售對象也是成年男性。

《Barbie芭比》電影成功將作品從電影院帶到社區，掀起一股粉紅色熱潮！（按圖了解）

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芭比問世以來，也經歷過不少爭議事件，更被認為其「不科學」的體態會加深「女生瘦就是美」的意識形態。然而電影中提到的「懷孕芭比」，當年更是發展成炎上事件，一度造成美泰的商業危機。

美泰下架的「懷孕芭比」米姬（Midge），由於已絕版，目前網絡上賣價已達350美金。（ebay截圖）

「懷孕芭比」是美泰在2003年推出的「快樂家庭」系列，在芭比的好友米姬（Midge）肚子裝上一個嬰兒。不過美泰兒將米姬和她的老公艾倫分開販售，且並未戴上婚戒，更有人認為米姬年紀太小了，被保守派家長認為是「宣揚未婚、未成年懷孕」而遭到抗議，最終「快樂家庭」系列下架，美泰也在2013年為米姬修改歷史，表示她「未婚、沒有孩子，與艾倫沒有任何關係」。

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