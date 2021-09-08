飯圈危機｜中國整治飯圈會否衝擊K-POP產業？　韓國業界看法分歧

中國推行整治飯圈亂象的政策後，有多名藝人的粉絲後援會微博帳號遭禁言，包括21名韓國藝人的後援會，中國又要求音樂平台限制粉絲重複或集體購買專輯。韓媒9月8日報道，對於中國措施造成的影響，韓國業界也議論紛紛。



中國8月27日頒布《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》，9月2日再頒布《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》。

音樂作品銷售首當其衝

據韓聯社9月8日報道顯示，韓國業界看法分歧，有流行音樂界人士認為，中國仍是K-POP的主力出口市場，業界難免受到中國措施的影響，音樂作品銷售將首當其衝，例如中國粉絲的團購專輯做法受到限制，將對韓國公司帶來不利影響。

K-POP：圖為9月3日，韓國BTS防彈少年團成員朴智旻的粉絲為慶祝他的生日，與濟州航空公司合作推出的「朴智旻專機」，機身印有朴智旻肖像。（AP）

出口市場多元化

報道指，另有業界人士認為對產業影響有限，他們主張中國自2016年起因韓國部署薩德反導系統（THAAD）推出「限韓令」後，韓國藝人在中國的演出已幾乎全被叫停，加上韓國業界實現出口市場多元化，2020年中國是韓國第三大唱片出口市場，已被美國超前。

報道又引述韓國音樂排行榜GAON首席研究委員金鎮祐（音譯）指，近期K-POP專輯在歐美市場銷售強勁，逐漸擺脫對亞洲市場的依賴，因此中國措施短期內或造成不利影響，但對整個產業的影響有限。