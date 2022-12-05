不止BTS魷魚遊戲 投資者看好「它」將成K-Pop韓劇後下個韓流風暴
撰文：聯合新聞網
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在超人氣男團防彈少年團（BTS）、「魷魚遊戲」等K-pop與韓劇大獲成功後，基金經理人正押注網絡漫畫（Webtoon）成為下一個席捲全球的韓流風暴。
彭博社報道，資產規模6億美元的GVA資產管理公司認為，韓國網絡漫畫繼攻下疫情期間在家與日本的消費者後，很快將在歐美國家受到歡迎，因而在今年投資1,500萬美元至網漫製作公司Kenaz，成為該公司最大股東。
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GVA行政總裁朴智弘（音譯，Park Jihong）說：「如今網漫市場擁有龐大商機。儘管沒有那麼多上市公司可以投資，但我們聚焦於估值吸引人的未上市公司。」
近幾年來，韓國流行音樂（K-Pop）、韓國電影、Netflix韓劇的需求激增，帶來火熱的投資題材。朴智弘認為網絡漫畫會走上同樣的路，Kenaz將引領風潮，就和SM娛樂、Hybe等公司幫助提高K-Pop知名度一樣。
朴智弘預期網絡漫畫在未來幾年將「爆炸性成長」，這個領域會出現一些大型股。營運網漫平台的Naver和KaKao，早就被投資人注意到，已是市值較高的公司。
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韓國網絡漫畫也吸引海外投資人的興趣。例如，韓國每日經濟新聞（Maeil Business Newspaper）指出，沙特阿拉伯的公共投資基金（Public Investment Fund）和新加坡政府投資公司（GIC），正考慮投資定於明年上市的KaKao娛樂。GIC今年也投資了未上市的網漫公司Ridi。
雖然網漫市場還不大，但正快速成長。韓國文化產業振興院（KOCCA）2021年報告顯示，該國2020年的網漫營收達約8億美元，較2017年不到3億美元攀升。
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