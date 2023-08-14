不要吃光每一個飛機餐？美國空姐分享搭機「絕不會做的5件事」

美國一名空中服務員在TikTok（抖音海外版）上載影片，分享自己在搭飛機前後「絕對不會做」的5件事，提醒網民注意。影片反應熱烈，觀看次數至今達9.6萬，而其中一項居然是「不要將每一個送到自己面前的飛機餐都吃完」。



水肺潛水者注意

美國《紐約郵報》8月12日引述美國航空（American Airlines）空中服務員佩雷斯（Leysha Perez）在片中表示，若在登機前的48小時內使用水肺潛水，身體便沒有充足時間排出多餘氮氣，飛機升空後可能會出現減壓症。

美國航空（American Airlines）空中服務員佩雷斯（Leysha Perez）在TikTok（抖音海外版）上載影片，談及自己絕不會在機上做的5件事，包括在登機前48小時內使用水肺潛水。

坐近子女買票有法

佩雷斯稱，乘客若從第三方網站買票，通常只會隨機分獲該公司手上持有的機位，部份家長因而不能與子女坐在一起。因此她提醒那些尤其想與子女同坐的人，最好直接從航空公司購票。

美國航空（American Airlines）空中服務員佩雷斯（Leysha Perez）在TikTok（抖音海外版）上載影片，談及自己絕不會在機上做的5件事。她奉勸有意在機上與子女坐在一起的人，不要在第三方平台買機票。

自備毛氈枕頭

她指出，自己乘坐長途機時，絕不會使用機上的枕頭、毛氈，又指如需使用，最好自備。

身為空中服務員的佩雷斯（Leysha Perez）深諳航空公司提供服務的實際做法，拍片分享有關購買機票及搭乘飛機的冷知識。圖為示意圖。（Getty）

吃飛機餐有技巧

她稱身在飛機不會將每一個被送來的飛機餐都吃光，只因當中有很多防腐劑，鈉含量非常高，所以吃太多是對健康無益的。

美國航空（American Airlines）空中服務員佩雷斯（Leysha Perez）在TikTok（抖音海外版）上載影片，談及自己絕不會做的5件事，其中一樣是不會常吃飛機餐，因為製作餐點的公司為免它腐壞，加入大量防腐劑。

不把乘客想得太壞

佩雷斯稱不會預先將乘客想到最壞最糟，並呼籲人們對彼此有多點同情（Compassion）。

她談及那些進行挑釁並被送下飛機的人時說，「你永不真正知道此人正在經歷什麼事」。

他說：「人們總是把憤怒發泄在我們（機組人員）身上，他們生我們的氣，但我試圖理解並且我試圖讓其他空中服務員知道，不要對此『上心』。她建議以及承認說，工作讓她能訓練耐性。