閉眼覆誦「這串數字」可降低痛感？連美國CIA也採用　網民稱有效

美國中央情報局（CIA）1977年一份解密文件指出，一串神奇數字可以降低「痛感」，對此，有TikTok網民實測後發現，真的有效。



《每日郵報》報道，這種特殊方法由門羅應用科學研究所（Monroe Institute of Applied Sciences）所研發，為CIA門路計劃（Gateway program）的一部分，該計劃旨在訓練改變意識狀態，通往不同的知覺模式。

這份名叫「門路中介工作手冊（The Gateway Intermediate Workbook）」寫道，此方法的步驟為，閉上雙眼並想着身體不適的部位，接着腦海裏覆誦「55515」這串神秘數字。

該技術被列在工作手冊概述「日常工具」的列表中，並稱這些技巧可以用於日常生活中。

對此，TikTok網民對這項簡易的方法感到訝異，實測之後發現真的有效。一名因車禍而身受慢性背痛之苦的網友斯蒂芬妮（Stephanie Forlini）向自己50萬名粉絲說，「我試過了，它很有效，我整個嚇壞。」影片觀看次數超過600萬次。

有其他網民表示，真的嚇到，腰痛居然消失了；還有人說，「剛嘗試用這個方法來治療我的坐骨神經痛，結果就不痛了......」；但也有人表示，可能只是安慰劑效應。

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