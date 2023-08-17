英國王室｜凱特「夜蒲」現身音樂節　用餐闊綽留700英鎊小費

英媒8月15日報道，英國王儲威廉（Prince William）的妻子、威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）上週末夜晚現身英國霍頓音樂節（Houghton Festival），不過更惹來傳媒談論的是，凱特前往餐廳用餐後闊綽留下700英鎊（近7,000港元）小費。



有網民在社交網站上傳凱特現身音樂節的相片。霍頓音樂節為一個以24小時音樂為特色的活動，8月10日至13日在英格蘭諾福克（Norfolk）鄉郊舉行，逾200名藝人在霍頓莊園的13個舞台上表演。

凱特出席音樂節期間，到與音樂節有合作的餐廳Turntable & Napkin用膳。音樂節參加者可以在此享受一頓有4道菜的大餐，包括布拉塔芝士、牛小排肉醬麵等，每位約60英鎊（近600港元）。

《倫敦旗幟晚報》（London Evening Standard）指，凱特在活動上興致高昂，更與同伴向餐廳工作人員留下高達700英鎊小費（近7,000港元）。

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