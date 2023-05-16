凱特王妃驚喜現身歐洲歌唱比賽　琴技獲大讚：難怪威廉沒出軌

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

第67屆歐洲歌唱大賽（EurovisionSong Contest）5月13日晚在英國利物浦（Liverpool）舉行，是英國25年來首次舉辦，代替捲入戰火的原主辦國烏克蘭。

在歐洲歌唱大賽開幕禮上，播出了多才多藝的凱特王妃（Kate Middleton）開場表演預錄影片，大秀琴藝的同時藏滿力挺烏克蘭巧思，獲得外界大讚。

點擊放大瀏覽影片截圖：

+7
查理斯加冕禮舉行前夕　哈里王子遭炮轟　卡米拉兒子罕見公開反擊查理斯加冕禮︱梅根原來中計？外媒：王室「計謀」讓她自願缺席查理斯加冕・懶人包︱任務代號「金球行動」　7條Q&A看懂英王慶典

《天空新聞》、《每日郵報》報道，影片中她在溫莎堡（Windsor Castle）客廳中彈奏鋼琴，與去年冠軍、烏克蘭饒舌團體「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）一同表演他們的歌曲《Stefania》，優雅琴藝驚豔全球上億觀眾。

凱特的穿搭也別具巧思，配戴已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的藍寶石、鑽石耳環，紀念女王生前對烏克蘭的公開支持，同時穿上烏克蘭國旗顏色的Jenny Packham斜肩藍色禮服。

【延伸閱讀】查理斯加冕禮︱和凱特有關？英王乘黃金馬車「發牢騷」　唇語專家解密（點圖放大閱讀）：

+14

這段影片由英國著名時裝攝影師布拉莫爾（Alex Bramall）拍攝，他是尤金妮公主（Princess Eugenie）婚照的掌鏡者。

這並非凱特第一次演出鋼琴，2021年她曾在耶誕音樂會上與創作歌手沃克（Tom Walker）一起表演，當時王室消息人士表示，凱特在疫情封鎖期間一直苦練鋼琴。

另外，她的女兒夏洛特公主（Princess Charlotte）也同樣熱愛鋼琴，兒子喬治王子（Prince George）則在學習電結他。

【相關圖輯】查理斯加冕演唱會︱湯告魯斯空中致敬　這樂團演出時英王也起舞（點擊放大瀏覽）：

+18

這段影片後續被發布在威爾斯親王和王妃（Prince and Princess of Wales）官方推特，網友表示，「史上最酷的王室成員」、「內外兼具」、「難怪威廉不會誤入歧途」、「她還有什麼不會的嗎」、「她是女神」、「謝謝妳支持烏克蘭」、「英國王室擁有她真是幸運了。」

英國歌唱大賽照慣例應由上屆冠軍國家主辦，不過烏克蘭因飽受戰火摧殘，因此改由亞軍國家英國舉辦。

查理斯加冕禮︱哈里傳快閃出席　儀式後2小時內返美為兒子慶生查理斯加冕｜英女王「逝前吐真言」？王室人員爆料：她罵梅根○○查理斯加冕禮｜拜登缺席是怠慢？歷史學家「解畫」背後有段故新書揭「凱特怒瞪梅根」背後故事　查理斯一決定兩女反目成仇英王查理斯三世母親節貼英女王卡米拉舊照　網民用戴妃洗版超尷尬英媒指梅根要哈里王子獨自去查理斯加冕典禮　戴妃前管家談內情

延伸閱讀：

泰國高富帥前進黨黨魁皮塔　因明星前妻與愛女爆紅

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

凱特
英國王室
英女王
王室故事系列
威廉王子
喬治小王子
俄烏戰爭
烏克蘭
熱話
英國
TVBS新聞網