凱特王妃驚喜現身歐洲歌唱比賽　琴技獲大讚：難怪威廉沒出軌

第67屆歐洲歌唱大賽（EurovisionSong Contest）5月13日晚在英國利物浦（Liverpool）舉行，是英國25年來首次舉辦，代替捲入戰火的原主辦國烏克蘭。



在歐洲歌唱大賽開幕禮上，播出了多才多藝的凱特王妃（Kate Middleton）開場表演預錄影片，大秀琴藝的同時藏滿力挺烏克蘭巧思，獲得外界大讚。

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《天空新聞》、《每日郵報》報道，影片中她在溫莎堡（Windsor Castle）客廳中彈奏鋼琴，與去年冠軍、烏克蘭饒舌團體「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）一同表演他們的歌曲《Stefania》，優雅琴藝驚豔全球上億觀眾。

凱特的穿搭也別具巧思，配戴已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的藍寶石、鑽石耳環，紀念女王生前對烏克蘭的公開支持，同時穿上烏克蘭國旗顏色的Jenny Packham斜肩藍色禮服。

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這段影片由英國著名時裝攝影師布拉莫爾（Alex Bramall）拍攝，他是尤金妮公主（Princess Eugenie）婚照的掌鏡者。

這並非凱特第一次演出鋼琴，2021年她曾在耶誕音樂會上與創作歌手沃克（Tom Walker）一起表演，當時王室消息人士表示，凱特在疫情封鎖期間一直苦練鋼琴。

另外，她的女兒夏洛特公主（Princess Charlotte）也同樣熱愛鋼琴，兒子喬治王子（Prince George）則在學習電結他。

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這段影片後續被發布在威爾斯親王和王妃（Prince and Princess of Wales）官方推特，網友表示，「史上最酷的王室成員」、「內外兼具」、「難怪威廉不會誤入歧途」、「她還有什麼不會的嗎」、「她是女神」、「謝謝妳支持烏克蘭」、「英國王室擁有她真是幸運了。」

英國歌唱大賽照慣例應由上屆冠軍國家主辦，不過烏克蘭因飽受戰火摧殘，因此改由亞軍國家英國舉辦。

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