意大利富豪訂婚致辭大爆未婚妻出軌　影片瘋傳女友擬興訟

外媒8月21日報道，意大利64歲富豪銀行家塞格雷（Massimo Segre）與47歲女友席曼迪（Cristina Seymandi）舉行訂婚派對，沒想到塞格雷致辭時大爆未婚妻出軌，又稱希望給她「去愛的自由」。事件震驚當地上流社會，影片在網絡瘋傳，席曼迪表示計劃採助法律行動。



綜合《每日郵報》、《國家報》（El Pais）報道，這場在都靈市（Turin）舉行的派對有約150名賓客，塞格雷致辭時最初感謝賓客到來，但之後氣氛便開始轉變，他稱「我一直認為愛一個人就是希望她一切都好，甚至比自己好。既然如此，我想給席曼迪去愛的自由。具體說，就是愛另一個人，一位知名的律師。」

報道指，席曼迪當時手中拿着花站在一旁，露出不可置信的神情。席曼迪是一位企業家與政治人物。

塞格雷續稱「親愛的席曼迪，我知道你在精神上和性方面有多愛他。」

他又繼續爆料指「我也知道在他之前，你和一位知名的實業家有過戀愛關係…… 不要以為我很高興，在你們所有人面前看來像個戴綠帽的人。」然後他繼續指控席曼迪出軌與說謊，並公布兩人會分手，稱「我不能讓她成為唯一一個去解釋，為何我們今晚要結束這段關係的人。」

他再稱「親愛的席曼迪，與你的律師（第三者）一起去米克諾斯島（Mykonos，希臘小島）吧，和他在一起開心就好。」

這番說話不單震驚在場賓客，影片更是在網絡熱傳，席曼迪透過顧問向傳媒表示，她正計劃控告塞格雷損害她的聲譽。