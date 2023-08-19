意大利人外遊食霸王餐丟臉丟到國外　意總理斥白痴　使館付錢了事

英媒8月19日稱，4名意大利遊客造訪阿爾巴尼亞城市培拉特（Berat）時，在一間餐廳大啖「霸王餐」，後來「升級」為外交事件，要由意大利駐當地使館代為付款。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）直斥這4人是「白痴」。



英國廣播公司19日稱，根據餐廳閉路攝錄鏡頭拍得片段，4人離開時先由領頭女子把風，出門後立即快步逃走。

事件躍登意大利與阿爾巴尼亞多間媒體頭版。阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）向意大利《新聞報》（La Stampa）表示，他會見獲邀到訪的梅洛尼時曾提及此事，梅洛尼當時回應稱，會叫駐當地大使「去為這些白痴付錢」。

意大利駐阿爾巴尼亞大使館證實已付款，並發聲明稱「意大利人尊重規矩，會償還欠款，我們希望不會再發生此類事件。」報道指餐點價錢約為80歐元（約682港元）。

阿爾巴尼亞電視台Report TV引述餐廳老闆稱，這是首次有人未付錢便離開餐廳，又指這4名遊客曾讚賞食物美味。

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