X計劃去掉新聞連結標題　Elon Musk：「大大改善美觀」

社交媒體X（前稱Twitter）行政總裁馬斯克（Elon Musk）本周一（21日）發文稱，X計劃刪除分享在該平台上的新聞文章連結中的標題和其他文字，只保留圖片。外界預料，此舉預期將對依賴X引流的新聞機構和廣告商造成重大影響。



據美國《財富》雜誌（Fortune）22日引述知情人士稱，此舉主要目的似乎是為了縮短推文的高度，讓屏幕上能顯示更多的文章，並透露馬斯克認為此舉有助於改善標題黨的現象。

馬斯克表示，該計劃由他本人直接提議，稱其會「大大改善美觀度」。通過這些改變，他將X打造成一個與內容創作者更相關的平台。他指出，高級用家現在可以發佈更長的視頻，他們的帖子會顯示在更高的位置，他們還能從廣告銷售中獲得分成。

路透社報道則稱，新計劃是馬斯克為吸引用戶增加使用時間，並促使用戶選擇允許單個貼文輸入2.5萬字符的訂閱服務，直接用長文代替連結。

目前，X的新聞連結會以「卡片」的形式出現在用戶的時間軸上，並配有圖片、來源位址和簡短的標題。這種包裝有助於吸引點擊，幫助出版商獲得讀者，但現時尚不清楚此舉將對該平台的廣告商和出版商產生何種影響。