Comiket C102 Cosplay 合集｜今年的夏季Comic Market 剛於8月13日完美落幕，靚女Coser當然多人影，但諗出各種趣怪念頭，更將奇想化為真實的搞笑派Coser，一樣勁多人like，在twitter上廣傳。



馬斯克之亂｜Coser扮Twitter「X」logo追悼藍雀仔

馬斯克收購Twitter以來沒有一次決定得網民歡心，日本人用推特多過fb，感受自然更多。有coserq扮成Twitter的新版「X」logo，再捧起舊版logo「藍雀」搞追悼會。還有藍雀人大戰X人，是今屆C102最具話題性的Cos。

動漫節2023｜Cosplay相片全集7.30 Day3｜港台紅人齊玩間諜家家酒

@Inamura_sky

另一個焦點就是C103推正打風，有位扮成初號機入場的coser，原來早已準備AT Field型的傘子，一邊排隊一邊被人圍影。

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Comiket 102趣怪Cosplay相片合集

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Comiket 102美女Cosplay圖輯