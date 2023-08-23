馬來西亞12歲少女頻逃學　老師家訪方知身世可憐　出手助她返校

馬來西亞一名12歲少女頻頻逃學，令外人以為她是不願上學的壞學生，據當地傳媒8月21日報道，老師上門家訪後得悉少女身世可憐，父親過世、母親中風，且姐姐離家出走，令少女要留家照顧母親。老師決定出手相助，令少女可以安心重回學校。



馬來西亞《中國報》21日報道，當地知名老師薩利赫（Mohd Fadli Salleh，又譯莫哈末法德里）在Facebook分享這段經歷，少女的父親多年前去世，母親則因為中風而行動不便，雖然家中還有1位姐姐及2位哥哥，但其中1位哥哥已結婚離家，另1位哥哥則為養家而忙於外出工作。

少女的姐姐數年前也為了幫補家計而停學，以及留家照顧母親，但至數個月前離家出走，令家庭再次出現巨變，少女唯有獨力負擔起照顧母親的重任，負責餵食、幫媽媽洗澡、換尿片的工作，還有帶她去看醫生等。

馬來西亞12歲少女因要照顧母親而經常未能上學，老師（左）得知後向她伸出援手（FB@Mohd Fadli Salleh）

薩利赫在家訪後決定幫助少女，他聯絡校方與家長教師協會，成功協助安排一位家務助理協助少女照顧母親，更會為少女一家煮食，好讓少女能安心上學。

少女的哥哥也申請安排母親入住政府福利機構的設施，正輪候等待審批。薩利赫呼籲少女的姐姐早日回家，「現在老師已經安排好了，你們也不需再捱餓了，你快回來吧！」