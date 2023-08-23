尼斯湖水怪存在嗎？50年最大規模搜索行動將展開　新科技助找蹤跡

英國蘇格蘭尼斯湖的「水怪」傳聞存在多時，究竟是真是假？當地8月26日起會展開50年來最大規模的搜索尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）行動，出動無人機、水下聽音器等設備，嘗試解開不少人心中的謎團。



蘇格蘭尼斯湖中心（Loch Ness Centre）會於8月26至27日一連兩日在水深230米的尼斯湖展開50年來的最大規模搜索行動，屆時會有來自全球多地如新西蘭、日本的義工參加，估計參加者數以百計。

他們會用上過往從未在尼斯湖使用過的科學測量設備，包括使用無人機的紅外線攝影鏡頭在空中拍下水域的熱能感應圖，以及用水下聽音器（hydrophone，又稱水聽器）探測水中的聲音訊號。

尼斯湖水怪傳說最早可追溯至西元七世紀，愛爾蘭修道士所著的《聖庫侖的一生》（Life of St. Columba），記載當地居民提到「水怪」攻擊人類。1933年，海軍中尉古爾德調查水怪傳說，訪問目擊水怪的人，並整理成書。

雖然歷年來有許多民眾聲稱目擊尼斯湖水怪，但皆難以證實。根據記錄「目擊尼斯湖水怪」事件的網站指，多年來有1,148宗目擊事件，最早出現於公元565年。

網絡更經常流傳一張指能證明尼斯湖水怪存在的照片，但這張照片之後證實是假照片，它由倫敦醫生威爾遜（Robert Kenneth Wilson）在1934年拍攝，威爾遜被指臨終前承認照片裏的水怪只是一艘玩具潛水艇。