特朗普相隔兩年重返X　公開「大頭照」爭取支持

美國前總統特朗普（Donald Trump）8月24日晚到佐治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）富爾頓縣（Fulton County）就涉嫌干預2020年大選結果等控罪投案，他之後在社交平台X（前稱Twitter）上載「大頭照」，重申自己不會屈服。



特朗普在X上載「大頭照」，並附上「選舉干預」、「不會屈服」字句，以及他的網站連結。

該篇帖文公開不足30分鐘，其印象數已達800萬，按讚人次超過20萬。

今次亦是特朗普自2021年1月8日以來，再次在X留言。他的帳戶因為其支持者衝擊國會事件後被封殺，直到馬斯克（Elon Musk）去年入主Twitter後，在同年11月解封，惟特朗普當時沒有即時「回歸」，而是繼續使用自己成立的Truth Social。

特朗普於8月14日被富爾頓縣地區檢察官威利斯（Fani Willis）提出起訴，涉及煽動公職人員違反誓詞、串謀一級偽造文書等13項罪名。全案共19名被告，威利斯要求25日中午前全部投案。

富爾頓縣警方已公布近日陸續投案的被告「大頭照」，包括前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、特朗普的前私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）等，多數人都神情嚴肅，但也有少數笑容燦爛，例如曾任特朗普競選團隊高級法律顧問的埃利斯（Jenna Ellis）。

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特朗普已同意交納20萬美元保釋金，並接受保釋條件，包括禁止威脅案中證人及同案18名被告。 法庭文件顯示，特朗普23日將亞特蘭大刑事辯護律師薩多（Steve Sadow）加入他的法律團隊。

眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）24日表示，該委員會將對威利斯展開調查，質疑她對特朗普的起訴不當，包括曾與司法部協議或使用聯邦資金。喬丹指出，由於特朗普競逐2024年總統，與目前的聯邦政府存在利益衝突。