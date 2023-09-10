夫婦搭飛機坐豪華經濟艙「好崩潰」　鄰座「乘客」全程流口水放屁

一對紐西蘭夫妻在飛機上遇到了一隻考驗他們耐心的服務犬，他們聲稱狗狗沿路一直流口水、放屁、打呼，讓他們相當困擾，事後要求航空公司全額退款。



來自紐西蘭的吉爾和沃倫搭乘新加坡航空的豪華經濟艙，從巴黎起飛。但沒想到上機後發現，他們的旁邊有一隻情緒支持犬與主人一起搭機，主人說這隻小狗能夠有效地緩解她的焦慮。然而他們覺得狗狗在機上並不是非常舒服，牠的呼吸相當費力，聲音也很大，這對夫妻開始覺得困擾，於是向空服員反應，然而對方只表示要幫他們換位子到後排的經濟艙。

不願意浪費豪華經濟艙的錢，這對夫妻拒絕了空服員的提議。然而在長達13個小時的旅程中，他們聲稱狗狗不斷放屁、流口水，由於牠無法站在走道，只能放在座位前方，沃倫的短褲全沾滿了牠的口水。

最終他們的耐心耗盡，只能接受換位子的提議，空服員將他們安置到其他座位。

儘管當時空服員承諾會提交一份報告給公司，並且會有人跟他們聯絡後續，但這對夫妻說，最後還是他們不斷催促新航的客服後，才有人聯絡他們。

新航提出125美元（約港幣974元）的禮券，隨後又加碼至每人200美元（約港幣1,560元），但吉爾和沃倫都拒絕了，他們認為這無法彌補他們從豪華經濟艙到一般經濟艙之間的價差，因此要求新航全額退款。兩人還補充說，他們對航空公司未能提前通知他們將有動物將登機而感到不滿。

新加坡航空發言人表示，他們將繼續與乘客保持聯繫持續溝通，並重申對他們造成的不便表示歉意。新航同時發表一份聲明說：「新加坡航空盡力在登機前通知可能坐在協助犬旁邊的乘客。我們對本次事件的疏忽表示誠摯的歉意，並將與我們的機場團隊合作，確保今後不再發生這種情況。」

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