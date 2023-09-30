法國新人婚禮用麥當勞食品宴客　創意安排令全場鼓掌大笑

婚宴上的菜色是婚禮的重點之一，然而在法國，居然有一對新人在婚宴上請賓客們吃麥當勞，絕無僅有的創意讓所有人都大吃一驚。



這對25歲的新人向來是麥當勞的忠實粉絲，他們經常開玩笑說以後在婚宴上也要吃麥當勞，沒想到竟然成真了！他們和當地的麥當勞聯絡，也獲得他們的支持，在婚禮當天由一名外送人員提着兩大袋麥當勞餐點走進會場，而賓客們先是傻眼，然後一陣哄堂大笑並鼓掌，被新人們的創意給逗樂了。

用快餐宴客，想不到賓客們大都感高興呢！（按圖了解）

+ 3

新郎補充說，他們只訂了各種類的漢堡，沒有提供薯條，因為怕變冷變軟不好吃；而結婚蛋糕則是另外請一位糕點師朋友幫忙製作。新郎新娘坦言他們一開始也很擔心有些人可能會不開心，尤其是一些長輩。而事實上也的確遇到了一些麻煩，不過最終大家都開心享用餐點。

事後他們接受採訪時被問到，是否會推薦其他新人也這麼做，新郎表示，不一定推薦訂麥當勞，但他們鼓勵新人們鼓起勇氣舉辦自己想要的婚禮。

新郎隨後也將婚禮當天的影片上傳到Tik Tok，絕佳創意受到網友們的讚賞，許多人認為速食不但省錢而且人人都喜歡，CP值很高。就連麥當勞的小編也跑來祝福留言：「很高興參加這個美好的一天。」

延伸閱讀：麥當勞員工揭8種「隱藏食法」 加2包茄汁1包砂糖秒變韓式炸雞

+ 16

延伸閱讀：

影/男子10年前突留遺書「裝死」人間蒸發 被尋人節目抓包「拋妻棄女」躲希臘生活

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】