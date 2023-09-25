意大利人夫10年前留遺書假裝輕生　因盡公民責任被揭賤男

意大利一名人夫在10年前「假裝輕生」，留下了告別信後就此人間蒸發，沒想到如今被尋人節目團隊抓包，原來他根本沒死，而是選擇拋妻棄女到希臘生活，讓這幾年滿心思念的太太，震驚得無法接受真相。



該名男子阿達莫（Adamo）和妻子拉斐拉（Raffaella，又譯：拉法埃拉）結婚後，生下兩名女兒，一家人相處和樂。沒想到2013年7月7日，阿達莫無預警的給父母和妻子留下「訣別信」，暗示自己覺得人生沒有希望，雖然遺憾，但還是想要結束一切。

接着阿達莫就如同人間蒸發般，用任何方式都聯繫不上，焦急的妻子只能報警請求協助，警方後來在一處港口發現了阿達莫的汽車，經過幾個月後，推斷他應該是想不開選擇跳海，以輕生結案。

深愛着阿達莫的妻子，雖然無法接受丈夫突然消失，不過隨着時間流逝，她也只能面對現實，向法院申請離婚。

不過在離婚程序進行時，突然出現了一項驚人的消息，承辦人員發現，阿達莫2022年申請登記為意大利海外選民，申請地點在希臘，這件事引起了尋人節目「你看見他了嗎」（Chi l'ha visto？）關注，節目組決定前往希臘，找尋阿達莫的下落。

在經過各種資料調查後，節目組真的找到了阿達莫，得知他擁有一份正當工作，在希臘生活得不錯，而阿達莫看到團隊架設攝影機後，頓時感到非常驚慌，不斷大聲呼喊下達逐客令，原先還不相信丈夫真的在希臘的拉斐拉，看到影片後相當震驚，原來自己多年來思念的枕邊人，其實只是拋妻棄女不負責任的男人。

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