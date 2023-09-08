暴雨釀恐怖洪災至少36死　巴西小鎮「被淹沒」　2300人急逃離家園

巴西政府在當地6日證實，受溫帶氣旋影響暴雨成災的巴西南部，目前的死亡人數已攀升至36人，並迫使2300人逃離家園。



路透社取得的影片顯示，受災最嚴重的南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul），小鎮有多條街道與河流被暴漲的洪水淹沒、多棟樓房倒塌或受損，就連附近的城鎮也受到水災影響，造成嚴重打擊。

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州長愛德華多萊特（Eduardo Leite）表示，這場洪災淹沒了不少民宅，導致不少居民只能爬上屋頂求助，當局在洪水退去後還在一座民宅內發現15具屍體，以及一隻山羊掛在電線上，場面慘不忍睹。

74歲的木工風塔那（Dominquez Fontana）表示，這場洪水來得十分突然，「我迅速逃到附近的高速公路上，因為你必須立刻逃走，如果你待在原地，就一定會死」。

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天氣預報機構Climatempo預計，當地的雨勢還會持續到10日才稍為緩和；而當地也仍處於洪水預警狀態。

巴西今年已出現多起洪水、土石流等天災。巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示，聯邦政府將全力支持救災及重建工作，並派出2名部長和副總統到災難現場視察。

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