吸引Taylor Swift，Coldplay：新加坡成亞洲「演唱會經濟」大贏家

世界從疫情中走出來的第一年，各國民眾都盼望着能在當地享受到自己最喜歡的明星的演出，許多領導人更親自發出邀請，好讓世界級的明星「大駕光臨」。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在Twitter上引用Taylor Swift歌詞，懇求Taylor別讓加拿大人們度過「又一個殘酷的夏天」；自稱「超級粉絲」的泰國前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）也轉發巡演通告說：「來吧，我會跟你一起唱《薰衣草薄霧》（Lavender Haze）！」此外，智利總統、澳洲議員都公開或私下邀請她來當地開唱。在亞洲，新加坡似乎成為疫後「演唱會熱潮」的大贏家。



政府領導人、議員們對這些樂坦巨星的熱情是有原因的。從票務、演唱會周邊到酒店、交通、餐飲，一場吸引數萬觀眾的演出對地方經濟可能有着不小的作用。根據市場研究公司QuestionPro的一份報告，唱作歌手Taylor Swift的The Eras美國巡演（包括在20個城市舉辦的共53場演出）可為美國經濟帶來高達46億美元（約合391億港元）的收入，超過全球50個國家一年的國民生產總值，平均每位觀眾會花費1300美元（約合1萬港元）在門票、旅行和服裝等項目上。投資公司eToro的金融分析師Callie Cox告訴《紐約郵報》：

每個周末，她訪問的城市都會公布酒店入住率以及為每個地方經濟創造的收益，而數額是以百萬計。

英國東部薩福克郡（Suffolk）Ipswich鎮議會的數據顯示，2019年該鎮出身的唱作人Ed Sheeran舉辦的演唱會吸引近14萬觀眾，給鎮上帶來900萬英鎊（約合9029萬港元）的淨收益。

瑞典丹斯克銀行（Danske Bank）的首席經濟學家Michael Grahn甚至表示，儘管難以準確計算，歌壇天后Beyonce今年5月的演唱會給瑞典酒店和餐飲業的刺激，可能使該國的通脹率增加了0.2至0.3%。

在眾多歌迷的翹首期盼中，Coldplay今年公佈了在亞洲7個城市的16場演出計劃，當中新加坡佔6場，並於明年1月舉行；Taylor Swift則選擇只在新加坡和日本停留；此外，韓國女團BlackPink、Twice、英國歌手Harry Styles、愛爾蘭男團Westlife、「歌神」張學友也都在今年光顧新加坡的明星之列。

相比之下，今年來港辦演唱會的海外歌手則有韓團MAMAMOO、BLACKPINK、台灣五月天、周杰倫、JJ林俊傑、Charlie Puth、Sam Smith、張惠妹，以亞洲明星為主。

據新加坡《商業時報》（Business Time）報道，Taylor Swift演唱會的同一個星期，航班和酒店的價格激增。旅遊網站Agoda上個月表示，Coldplay明年1月新加坡演唱會期間的住宿搜索量增加了8.7倍，當中以來自鄰國馬來西亞、印尼的遊客為主，此外還有來自香港、泰國、澳洲、菲律賓和印尼等國的遊客。

Taylor Swift會在2024年3月在新加坡開演唱會，圖為她2022年9月在加拿大出席活動（Reuters）

「亞洲活動和娛樂之都」

新加坡近十多年來在創造娛樂和旅遊業品牌上的努力和投資得到了回報。由於新加坡自身的旅遊業基礎薄弱、缺乏吸引海外遊客的觀光景點，當局很早就把打造「亞洲活動和娛樂之都」作為目標，爭取在全球旅遊業中分一杯羹，並在演出場館、允許合法賭博的綜合度假村、國家劇院和美術館等設施的翻新和建造上投入大量資金。

根據德國斯塔蒂斯塔調查公司（Statista）數據，2011至2020年間，新加坡酒店房間數量增長了40%，就連疫情期間也有所增加。

作為Coldplay、Taylor Swift演出場館的新加坡國家體育場（National Stadium）項目，便是在這樣的考量下誕生，政府於2003年宣佈這項金額達6.5億美元（約合51億港元）的投資項目，希望打造一個多功能體育場館、以舉辦世界級體育賽事並吸引遊客。體育場最終於2014年建成，可容納55,000名觀眾。

Taylor Swift新加坡演唱會票2023年7月7日中午公開發售，大批歌迷排隊輪候購票（Reuters）

香港最大場館亞博只能容納1.4萬人

而作為區域內的競爭對手，香港目前可用的最大演出場館——亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）容納觀眾數僅為14,000人；2019年啟動的能容納5萬人的啟德體育園工程，則預期要到明年才完工。對於Coldplay、Taylor Swift這些每場演出動輒數萬觀眾的國際巨星而言，香港顯然無法提供足夠大的場地。

此外，由於香港直至今年初才開關，一些大型活動也從香港轉移到新加坡舉辦，如去年舉行的「世界珠寶展」、亞太區美容展等。業內人士表示，許多舉行世界巡迴的歌手、團體也因此無法及時預定演出場地，令香港錯失機會。而新加坡則在去年率先開關，政府再撥出近5億新元（約合29億港元）來支持旅遊業，推動疫後經濟復甦，今年則又規劃新的旅遊景點，包括可提供滑冰、衝浪、滑雪等多種活動的設施。

除推動基礎設施建設外，自2000年以來，新加坡當局一直在積極爭取國際巨星，試圖吸引他們的粉絲群前往該國。例如，新加坡旅遊局此前與美國歌手Charlie Puth等明星合作，製作了一系列宣傳該國景點的視頻；還有高級官員親自上陣推廣Taylor Swift的演出消息。

旅遊諮詢公司MasterConsult Services的總經理Christopher Khoo先生說，冒險前往亞太地區的音樂人通常會考慮日本或澳洲等地，而那些想開拓東南亞市場的人將轉向位於區域中心的新加坡。「與吉隆坡、馬六甲、曼谷、雅加達和所有這些地方的交通便利，意味着如果有一場特別好的演出或音樂會想參加，他們幾乎能夠把新加坡視為周末度假地。」

圖為2013年8月28日，新加坡的新國家體育場正在建造中。(Getty）

鄰國歌迷抨擊政府

但新加坡接連吸引世界級明星、尤其是在東南亞擁有大量歌迷的Taylor Swift，也引起馬來西亞、菲律賓等國家民眾對本國政府的不滿。由於Coldplay主唱Chris Martin在演唱會中揮舞LGBT旗幟的照片引起馬來西亞保守派議員的批評，該議員以宗教、種族的名義呼籲取消Coldplay演唱會，許多馬來西亞歌迷便在社交媒體上抨擊保守派政治，有歌迷在Twitter上稱能夠理解為什麼Taylor Swift無法在該國開唱：「如果她要來，宗教原教旨主義者會對她的演出服裝和她支持LGBT權利的立場吵個不停。」

而菲律賓的歌迷們則將錯失演出歸咎於政府腐敗、城市規劃和基礎設施建設滯後等。作為Taylor在該國龐大粉絲群的一員，Charlyn Suizo雖然對無法在菲律賓見到偶像感到難過，卻也表示理解：「我們沒有一個適合舞台的大體育場，沒有用於物流的技術，也沒有必要的設置讓她開演唱會。」

反觀資源充足、基建發達的香港，沒有像伊斯蘭國家「宗教保守」等爭議，卻在表演場地上一直依賴已沿用多年的紅館及亞博館，難以吸引國際級巨星來港獻技，加上打擊黃牛不力，落後甚至敗予新加坡也不足為奇。