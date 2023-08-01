以Taylor Swift命名三文治？美國政客深諳Swifties是關鍵選民

作為一個活躍在社交媒體上的千禧一代流行音樂粉絲，我一直在追隨Taylor Swift的「時代之旅」（Eras Tour）──驚喜的歌曲、瘋狂搶票、她與那位來自The 1975樂隊、曾有種族主義言論歷史的男子（Matty Healy）的短暫戀情。



作者：美國帕克大學（Park University）政治學副教授Matt Harris

不過，我作為一名政治學家，我對另一件事情感到好奇：政府官員對她的巡演的反應。新澤西州以她的名字重新命名了該州著名的火腿、雞蛋和芝士三文治——現在是「Taylor Swift火腿，雞蛋和芝士」三文治。當她的巡演來到匹茲堡時，市長暫時將該市更名為「Swiftsburgh」。在我居住的地區，北堪薩斯城的斯威夫特街（Swift Street）暫時被重新命名為「Swift Street（泰勒版）」。

在巡迴個唱的幾乎每一站，當地或州政府都在某種程度上表揚了Taylor Swift。雖然這些榮譽為Swifties（Taylor Swift歌迷的稱呼）提供了絕佳的打卡機會，但這些舉動的政治意義值得探究。政客們通過吸引粉絲們能得到什麼好處嗎？

名人能為政客助攻

與許多名人不同，Taylor Swift並沒有過多參與政治。政客們希望增加自己人氣的一個特殊工具就是獲得名人的認可。而Taylor Swift過往鮮有表態支持某位政客，除了支持她所屬田納西州的兩名民主黨人：Phil Bredesen參議員和2018年連任的美國眾議員Jim Cooper，Taylor Swift公開表態支持的就只有在2020年參與總統的拜登（Joe Biden）。

從2010年到現在，Bredesen在Google的搜尋熱度峰值與Taylor Swift表態支持（在2018年10月）相吻合。Cooper則自2010年3月投票支持《患者保護與平價醫療法案》（Patient Protection and Affordable Care Act）之後，Taylor Swift背書帶動下的Google搜尋流量比任何時候都要多。（見下圖）

雖然很難評估Taylor Swift背書的具體影響，但2018年艾默生學院（Emerson College）對田納西州民眾的一項調查發現，11.7%的受訪者表示，Taylor Swift的背書會讓他們更有可能支持Bredesen——儘管有了Taylor Swift支持，Bredesen仍以11個百分點的差距落敗。而Cooper則在民主黨人士聚居的納什維爾（Nashville）選區輕鬆勝出。

儘管Taylor Swift的支持可能不會左右具體選情，但名人背書在激烈的選舉中仍可能很重要，特別是當那位名人受到青睞時——這在Taylor Swift的例子中很可能實現。

多國領袖曾在社交媒體上邀請Taylor Swift到他們的國家辦演唱會。（Reuters）

奉承=關注

略微超過一半的美國人認為自己或多或少喜愛Taylor Swift的音樂，包括我在內。而2023年6月Echelon Insights的一項調查顯示，50%的可能選民至少對Taylor Swift有一定程度的好感。這比拜登、特朗普（Donald Trump）和兩個主要政黨的好感度都要高。

然而，我們在這裏談的還不是背書，而是政客與Taylor Swift有所聯繫時，沒有回報。政府官員對Taylor Swift奉承的一個明顯好處是吸引關注，就像2018年的Bredesen和Cooper一樣。

新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）在Twitter上宣布“「Taylor Swift火腿，雞蛋和芝士」三文治獲得了5700個讚好，而他下一個無關的推文收到的讚好卻少於100個。對社交媒體數據進行粗略分析似乎支持這種觀點——在政府嘉許的行為中使用Taylor Swift的名字，會產生類似於Taylor Swift背書某位政客的結果：能推動社交平台上的互動程度。墨菲在Instagram上稱讚Taylor Swift的帖子是2023年他所有帖子中獲得最多讚好的，除了6月初的一篇關於該州空氣質量危機的帖子外。

OK，政客需要宣傳，他們可以利用Taylor Swift的名字。但Swifties作為一個選民群體呢？考慮到他們所屬地區及年齡，認為Swifties可能是未來選舉的關鍵人群並非不切實際的。大多數Swifties位於美國東部或南部，而這兩個地區都是選舉搖擺州份，而且他們大多數是Z世代或千禧一代。

這些群體在選民中所佔的比例正逐年增加——到2020年將近31%。在18至29歲的人中，對Taylor Swift的好感度為72%，根據一項民意調查估計，該年齡段中有 21% 的人更表示他們會投票給Taylor Swift，而不是特朗普和拜登。

美國大部分民眾對Taylor Swift及其音樂抱好感，尤其是千禧世代及Z世代，對未來選舉政治具影響力。（Getty）

「Taylor Swift郵局」?

許多國家的領袖都曾在社交媒體上請求Taylor Swift到他們的國家舉行巡唱。當然，這存在經濟考量，因為Taylor Swift的演唱會效應能帶來巨額消費。然而，在美國本土，自從她巡演日期確定後，Taylor Swift就獲得了來自政客各種讚美。

問題是，這些與Taylor Swift相關的舉措，是否可歸納成為偽裝成政府官方行動的（個人）競選活動。這或許在加拿大得到了最好的體現，一名國會議員就這位歌手沒有在加拿大進行巡迴演唱向議會提出申訴。

更廣闊來看，這種行為或許類似於*美國對郵局（為名人或記念某人物）命名的慣例。雖然這些舉措通常無害且對當地有意義，但仍然需要政府資源和工作人員將注意力集中在這些事情上，而非實質性政策問題上。

*注解: 美國國會於 1967 年首次通過了一項郵局命名法，以紀念紐約州前眾議員、眾議院公共工程委員會前任主席查爾斯·巴克利 (Charles Buckley)。幾十年來，命名郵局成為聯邦立法者紀念名人和向退伍軍人致敬的一種越來越流行的方式。



Taylor Swift是一位非常受歡迎的人物，尤其是在未來美國選舉中將變得越來越重要的人口群體中。在勢均力敵的競選中，像Taylor Swift這樣的聲音可能很重要——不一定是因為她影響粉絲的投票，而因為她的發聲為候選人提供了關注度和可信度。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。