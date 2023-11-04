Bill Gates前助理Steve Ballmer晉身全球第5富豪　身價直逼前老闆

在1980年代擔任億萬富豪比爾‧蓋茨（Bill Gates）前助理出身的美國富翁鮑爾默（Steve Ballmer）在世界富豪榜排名節節上升，據11月4日的彭博排行榜顯示，他晉身全球第5富豪，身價直逼排名第4的前老閭比爾‧蓋茨。



1956年出生的鮑爾默早在就讀哈佛大學時代與與蓋茨相識，他1980年加入蓋茨創立的微軟，是微軟的第24名員工，也成為蓋茨聘用的第1位商業經理，1998年起成為微軟主席，至2000年蓋茨辭去公司行政總裁一職後，鮑爾默接任，直至2014年離開。

他之後有大量投資，包括成為NBA籃球隊洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers）的老闆，在2015年時曾成為Twitter的最大股東，他也繼續持有在微軟的股份。他並創立專注公民活動與經濟流動的慈善組織鮑爾默集團（Ballmer Group）。

鮑爾默（Steve Ballmer）2013年11月在德國柏林出席微軟公司活動（Getty）

根據彭博全球富豪榜，鮑爾默目前財富達到1,220億美元，全球排行第5，僅落後於首富馬斯克（Elon Musk）、LVMH集團行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與微軟創辦人蓋茨。彭博估計目前蓋茨的財富為1,280億美元。

鮑爾默的排名超過排行第7的另一富豪巴菲特（Warren Buffett），彭博估計目前巴菲特的財富為1,180億美元。

美媒10月31日指，鮑爾默的財富自今年開始增長逾300億美元，如今距離蓋茨的財富已愈來愈接近，且蓋茨自從離開微軟董事會以來，一直捐贈大量現金，作為其慈善事業一部份。