人造人？美國女全身52處植入物佈滿晶片　手臂可打電話測輻射值

美媒11月9日報道，美國加州48歲女子Anastasia Synn以全身植入52個裝置，成為健力士世界紀錄保持者。她體內佈滿晶片，令她能通過手臂打電話，也可感應輻射值、用身體開電腦等。



《紐約郵報》指，在健力士世界紀錄中，Anastasia Synn是體內植入物最多的女子紀錄保持者，其中包括植入歷來人體內的最大磁鐵。她體內52個裝置中，超過一半是微晶片。

她在身體放進植入物的「靈感」來自她的女兒，「我女兒原先問她能否植入微晶片，好讓她像在網上看到的玩電腦遊戲女孩般，可以（用身體）開電腦，我說不，你最好先讓我來，讓我確保這是安全的。」

Anastasia Synn體內的特殊裝置令她能夠用手臂打電話、用身體開電腦，也能感應牆壁後的電線、測試輻射值等，「我能告訴你微波爐是否泄漏太多輻射，我的手會顫抖。」

她的「磁鐵手」也令她無需從地板撿拾髮夾或安全扣針，「這些年來，尋找某人丟失的耳環背扣變得非常方便。」

這些植入物也為身體帶來風險，報道指，部份植入物的塗層可能會令Anastasia Synn暴露於毒素中，她又指「若我有某些病症，要定期接受磁力共振檢查的話，我也肯定要拿走所有植入物。」