因禍得福？美國女座駕起火　拍片大讚保溫杯抵得住火　老闆送新車

一名居住在美國的女子Danielle Marie Lettering在TikTok拍片講述座駕起火的經歷，然後大讚她的Stanley保溫杯抵得住烈火，影片短短3天獲得近6000萬個瀏覽次數，據外媒11月18日報道，此事引起Stanley公司老闆注意，承諾向她送新保溫杯及新車。



綜合《每日郵報》、霍士新聞網18日報道，Danielle Marie Lettering於11月15日在TikTok上傳影片，講述自己的私家車起火，但放置在車內的保溫杯成功抵抗高溫，甚至仍有冰塊在杯內。

她在片內稱「每個人都在關注這個Stanley保溫杯會不會打翻」，她從車內拿出保溫杯，並搖一搖它，「昨天起火了，但它仍有冰塊在裏面。」

影片短短3天獲得近6000萬個瀏覽次數，不少網民大讚這個保溫杯很神奇，指這個影片成為Stanley的極佳廣告。

Stanley公司也在網上回應，老闆萊利（Terence Reilly）表示「我們都看到你的影片

…… 我們真的很高興你安全」，他又稱「我實在想不到一個更好例子去展示我們產品的質素。」

他宣布公司計劃向Danielle Marie Lettering送出一些新的保溫杯與一輛新車。

萊利稱「我們從未這樣做過，很可能以後也不會再這樣做，但我們很想為你更換座駕。」