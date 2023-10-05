意大利超跑車禍　法拉利狂撼林寶堅尼2死　印度富商遭控殺人

意大利薩丁尼亞島（Sardinia）日前發生超跑互撞車禍，林寶堅尼與法拉利為了超車白色露營車，導致三輛車相撞，乘坐法拉利的一對瑞士富商夫妻在車內被燒死。



駕駛林寶堅尼的是53歲印度億萬富豪奧貝羅伊（Vikas Oberoi），老婆還是前Bollywood女星，如今他被以2項駕車殺人罪進行調查，最重可判7年有期徒刑。

社交媒體2日流傳一段1分多鐘的車禍影片（點圖放大瀏覽）：

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事發地點在薩丁尼亞島一處雙向單線道鄉村公路，數輛超跑接連跨越至對向車道超車，其中一輛藍色林寶堅尼與一輛紅色法拉利同時加速，結果相撞噴飛，一輛白色露營車也被撞翻。

車禍導致紅色法拉利起火，一對瑞士夫妻受困車內被燒死。

儘管林寶堅尼也撞毀，但Bollywood前女演員喬希（Gayatri Joshi）與她的房地產大亨丈夫奧貝羅伊平安從車內脫困。

奧貝羅伊2日在電話中向《印度時報》表示，「我們的車衝出路面，但我們很安全。然而，另一輛車裏的兩人已經死亡」。

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太陽報引述意大利《晚郵報》稱，死者身分是67歲的跨國物流公司Krautli的老闆克勞蒂（Markus Krautli）與在同公司擔任人資工作的63歲妻子梅麗莎（Melissa），一行人當時正在參加薩丁尼亞島上的超跑體驗之旅。

據美國雜誌福布斯數據，奧貝羅伊身價逾37億美元，經營著孟買上市房地產公司Oberoi Realty Ltd，該公司以開發高級郊區公寓的業務聞名，他還在孟買擁有一座購物中心、幾間酒店與辦公大樓，2023年全球億萬富豪榜上排名第1027位，同時也是2022年印度富豪榜上的第65人，還擁有飛行員執照。

然而，根據《每日郵報》報道，意大利當地檢察官已經就2項駕車殺人罪嫌，開始對奧貝羅伊進行調查。

若他最終被起訴並判決有罪，這名坐擁億萬財富與貌美愛妻的印度商人可能面臨最重7年的有期徒刑。

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