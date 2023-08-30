韓國頑童玩命惡作劇「躺馬路玩手機」作弄司機　民眾：一法例惹禍

近日有民眾在韓國忠清南道瑞山的一所學校附近，拍下2名少年躺馬路上玩手機的畫面。照片在網上曝光後引發熱議，許多網友質疑他們在玩「《民植法》遊戲」。



韓國於2020年推行保護兒童交通安全的法規《民植法》後，在校園等兒童保護區設下繁複規定，若司機不慎在該區域導致兒童傷亡，就可能遭受嚴重刑罰。

該法案通過後，反而導致許多兒童刻意向駕駛者惡作劇，將這樣的行為稱做「《民植法》遊戲」（點圖放大瀏覽）：

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《中央日報》報道，根據2020年上路的《民植法》，若司機人在兒童保護區域內引發重大交通意外，就會遭到加重懲罰。

法案上路後，許多兒童開始玩起「《民植法》遊戲」，例如刻意衝出馬路、出其不意地靠近車輛，讓司機不堪其擾。

韓國網絡論壇28日出現一篇貼文，標題寫着「最近的孩子太瘋狂了，竟然躺在馬路上」，並分享2張照片，從畫面中可看出，2名少年躺在斑馬線上玩手機，完全不畏懼車輛。

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貼文中指出，若少年的行為引發交通意外，駕駛者勢必會因為疏忽遭到懲罰。該貼文隨即點燃部份網友對《民植法》的怒火。許多網友指出「這根本是在嘲弄駕駛者」、「到時候出事又是駕駛者必須負責」。

據報道，畫面中的地點為忠清南道瑞山市醴泉洞與聖淵面。經過該區域教育機構調查後，發現照片中的青少年是就讀當地國中一年級的學生。學校表示會將學生的行為通知家長，並要求學生接受交通安全教育。

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警察關係人士透露，現行的《道路交通法》並未制定足以約束「《民植法》遊戲」的法規，再加上做出這種行為者幾乎都是13歲以下未成年人，更不可能成為懲罰對象。

儘管如此，「《民植法》遊戲」可能會導致重大意外，有必要向青少年和兒童加強宣導，呼籲他們避免做出這樣的惡作劇。

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