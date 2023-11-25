東京新地標　麻布台之丘正式開幕　「森JP塔」成全日本最高大廈

日本東京都心的複合住宅及商業項目「麻布台之丘」在11月25日正式開業，其主建築「森JP塔」取代大阪「阿倍野Harukas」成為日本第一高樓。項目亦將成為東京的新地標，預料每年可吸引3000萬人來訪。



麻布台之丘位處東京麻布台區，鄰近南北線的六本木一丁目站及日比谷線的神谷町站。項目由4幢主要建築組成，其中3幢是高樓。主建築「森JP塔」樓高330米、共64層，是日本目前最高的大廈（日本最高的建築物是634米的東京晴空塔）。

圖為11月19日，東京麻布台之丘。其最高的建築物名為「森JP塔」，上層為高級住宅。（Reuters）

每幢高樓的建築物內有商場、辦公室、高級住宅和高級酒店。森JP塔更設有國際學校及慶應大學的醫療中心，為麻布台之丘的住客及東京居民服務。

至於低樓層的建築屋頂、有着面積6000平方米的中央廣場全為綠化空間，設有果樹園與菜園，種植320種植物，總共2.4公頃綠地，是名符其實的「都市中的綠洲」。

商場內有大量商店、藝術展品，還有teamlab的數碼新美術館預料在2024年2月開幕。共同社報導，剪綵儀式在25日上午11時舉行，隨着設施開門迎客，許多顧客魚貫而入。

麻布台之丘最早計劃可追溯至1989年，2017年項目得以確認，在2019年正式建造開始。項目發展公司森建築表示，希望能將麻布台之丘打造成一個吸引人、充滿魅力的街道，預料每年可吸引3000萬人來訪。