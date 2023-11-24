日本北海道熊屍胃部現人類遺骸　證為22歲大學生

日本警方11月24日公布，救援人員11月2日在北海道山峰大千軒岳發現一具22歲男大學生的遺體，附近也有一具野熊的屍體。調查員在熊胃部中發現人類遺骸，經DNA檢驗確定，遺骸屬於男大生。



《札幌電視台》（STV）11月24日稱，函館市北海道大學水產學部的22歲男大生屋名池奏人10月29日登山，其後失蹤。他11月2日被發現陳屍在大千軒岳，數十米外有一具熊屍。

屋名池奏人的屍體顯示他多處嚴重受傷，他的死因是出血性休克（Hemorrhagic shock）。熊屍胃中有他的身體殘骸，警方指他很可能是遭熊襲擊而亡。

報道指，這隻熊生前在10月31日襲擊3名男消防員，當時消防員用刀攻擊熊的頸部，將其擊退。警方確認，頸部的刀痕就是熊的致命傷。

熊攻擊人類事件近來在日本受到廣泛關注，除了北海道外，日本本州中部富山縣11月24日也發出警報，指在10月1日至11月22日之間，富山縣共收到412宗黑熊出沒訊息，是去年同期15倍以上，黑熊攻擊造成8人受傷、1人死亡。

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