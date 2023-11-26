Toyota混能電動車將告別藍色光環標誌　改以藍色炫彩圓點示人

汽車雜誌11月20日引述豐田（Toyota）發言人透露，該車廠旗下多款採用電力的車輛（HEV）由2025年推出的新一代Camry開始，會轉用新款的圓形標誌。告別自2009年起的「傳統」後，Toyata標誌上便不會再有藍色光環。



豐田代表向《汽車動向》（Motor Trend）雜誌表示，公司正慢慢推廣新版的藍色炫彩圓點標誌。只要是公司致力推行的「Beyond Zero」計劃車款（產線包括油電混能車、插電式混能車、純電動車及燃料電池電動車），就會在車種簡稱旁加上新標誌。

↓ 觀看新標誌 ↓

RAV4、Venza、Corolla及其他混能車並不會即時採用新標誌。豐田代表指，理由是這些車款尚未到達下一個指定的更新時間，更新後便會棄用舊標誌。按照目前步伐，新藍點可能仍要較長時間，才會完全取代原先的發光Toyota標誌。

豐田9月曾在社交平台X發文稱，公司希望新標誌傳達的訊息是「我們重視生活在地球上的人們的幸福，希望將之傳給下一代」。

延伸閱讀：Tesla特斯拉Model Y高速公路上「軚盤脫落」 車主1招獲賠新車