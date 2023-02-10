Tesla特斯拉Model Y高速公路上「軚盤脫落」　車主1招獲賠新車

Tesla特斯拉車主帕特（Prerak Patel）今年1月24日才購入一輛Model Y，結果30日他行駛在高速公路上時，方向盤竟然突然脫落。而車主後憑着把事件經過拍攝上載網上，引起熱議，最終獲特斯拉賠償一架新車。



帕特1月30日行駛在紐澤西州高速公路上，突然間方向盤脫落，所幸後方沒車，並無發生追撞情形，但他仍不滿才買回家1星期的新車就發生故障，還花了104美元修理，因此在推特PO文抱怨。

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文章下吸引不少網友聲援，認為特斯拉應該賠償帕特一輛新車，於是帕特1日在推特發起一項投票，「應該繼續開事故車還是換一台新車」，有高達83%的網友支持他獲賠一輛新車。

事件曝光後，特斯拉決定退還帕特的修車費，還將賠償一輛新車。

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帕特3日則收到特斯拉來信指出，雖然評估過這輛車沒有缺陷，但出於善意，仍會將帕特的Model Y全額買回，並提供一輛2021年版的Model Y作為代步車，直到新的Model Y交付，另外也將先前的104美元修車費退回。

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