國際團隊發現超高能宇宙射線　日媒：1克粒子能量足可摧毁地球

日媒11月24日報道，日本大阪公立大學參與的國際研究團隊觀測到一種帶有巨大能量的超高能宇宙射線，並把構成射線的粒子命名為「天照大神粒子」（Amaterasu），理論上1克粒子的能量已足以摧毁地球。



國際研究團隊由來自8個國家的科學家組成，包括日本、美國、俄羅斯等，研究結果11月24日發表在美國《科學》（Science）雜誌。

綜合日本放送協會（NHK）、日經新聞報道，團隊自2008年開始，在美國猶他州沙漠設置507台探測器展開觀測，並定期分析數據，至2021年5月，他們觀測到一種超高能宇宙射線，能量達到244艾電子伏特，是人類歷來探測到能量第二高的宇宙射線，僅次於1991年發現、達到320艾電子伏特的「天呀粒子」（Oh-My-God particle）宇宙射線。

日本放送協會指，理論上1克粒子的能量已足以摧毁地球。

大阪公立大學副教授藤井俊博表示，會爭取查明新發現宇宙射線的起源。團隊試圖追溯粒子的軌跡，但至今未能查明其來源，從粒子來源方向看，並不存在已知天體。團隊認為粒子可能是由一顆大質量星體爆炸而產生。