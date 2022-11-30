Gaslighting獲選韋氏字典2022年度詞彙

Gaslighting一詞在英語中的意思是操縱思想、嚴重誤導、徹底的欺騙行為。它獲選為美國韋氏詞典（Webster's Dictionary）2022年度詞彙，原因可能是網上流傳的假訊息太多，令很多網民查詢Gaslighting的意思。



美國韋氏出版公司（Merriam-Webster）11月28日公布結果時，指出2022年韋氏出版公司網上詞典錄得的Gaslighting搜索次數，比前一年增加1,740%。

韋氏出版公司的特約編輯索科洛夫斯基（Peter Sokolowski）稱這個詞在英語中的興起如此之快、尤其是在過去的4年內，令他和很多人都感到驚訝。他說：「這是一個在今年內的每一天都頻繁地被查找的詞。」

根據韋氏出版公司的詞典，Gaslighting的首要定義是：對一個人的心理操縱，通常是在一段長時間進行。這導致「受害者質疑自己想法的正確度、對現實的感知、或記憶，通常導致人感到困惑、自信和自尊的喪失、情緒或精神穩定度的不確定、以及對操縱他們的人的依賴。

詞典對Gaslighting的較廣泛的解釋是：嚴重誤導某人的行為或做法，尤其是為個人利益而做的事。

Gaslighting一詞的起源可追溯至英國劇作家漢密爾頓（Patrick Hamilton）1938所寫的劇本Gas Light，它分別在1940及1944年被拍成電影。1944年的電影名為《煤氣燈下》（Gaslight），由丘克（George Cukor）執導。瑞典女星英格烈褒曼（Ingrid Bergman）因此獲得奧斯卡最佳女主角獎。

故事講述一男一女結婚後，男子試圖令她陷入自我懷疑。他裝神弄鬼地造出很多狀況，想讓她以為自己真的瘋了，這樣他便可把她送入精神病院，再繼承她所獲得的大筆遺產。電影其中一個情節就是，家中的煤氣燈忽明忽暗閃爍，男主角卻對女主角說這很正常。類似情況發生多次後，他對女主角直言她已失去理智。