泰北老虎養殖場被查封　不當圈養慘況曝光　母虎慘變皮包骨

泰國一處老虎養殖場在被查封後，被人發現裏頭一隻母老虎瘦到全身幾乎只剩骨頭，慘烈的模樣令人心痛。幸好有動物保護團體不忍心接手安置，其他還有53隻老虎和豹也被一併帶走。



根據馬來西亞媒體《光明日報》報道，這間老虎養殖場位於泰國北部穆達漢(Mukdahan)，因為近日被查封，才被大眾發現裏頭的慘況。園區不但飼養環境骯髒不堪，一隻名為莎拉瑪斯（Salamas）的母虎還因為極度飢餓，虛弱到幾乎無法行走和站立，全身更是只剩皮包骨，慘烈的模樣曝光後，令社會大眾簡直不敢相信，引起輿論譁然。

本應威猛的老虎，竟也得如此落泊地生活：（按圖了解）

+ 3

幸好當地的動物保護組織泰國野生動物之友基金會 (WFFT) 見狀出手，會同專家將莎拉瑪斯和其他53隻老虎和豹移至一處舒適的戶外保護區。據悉這些大貓們在此之前已被該養殖場不當圈養了20年之久。

所幸莎拉瑪斯雖然營養不良，全身瘦骨嶙峋並且多處脫毛，但醫生認為牠後續應可恢復良好，對牠的狀況表示樂觀。而除了莎拉瑪斯之外，醫生也對其他12隻年邁的老虎和3隻生病的豹進行全面檢查，未來牠們將會在戶外保護區安養天年。

延伸閱讀：英國BBC紀錄片企鵝互相噴sss「世紀大戰」影片 觀眾不安食難下嚥

+ 14

延伸閱讀：

印度男「深入虎穴」被吃到剩半具屍！動物園清潔工：老虎叼著鞋在閒晃

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】