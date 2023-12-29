偕妻拍AV兼經營OnlyFans頻道　美國大學校長遭辭退辯稱有表達自由

美國一位大學校長喬高（Joe Gow）因拍攝色情影片遭辭退，他12月27日表示，這是因為學校董事會對他與妻子製作及現身色情片段感到不安，他辯稱自己有表達自由，批評校董會的決定。



63歲的喬高自2007年起擔任美國威斯康星-拉克羅斯大學（University of Wisconsin-La Crosse）校長，他12月27日向美媒講述，學校董事會發現其和妻子、前威斯康辛-拉克羅斯大學教授威爾遜（Carmen Wilson）一直在製作和現身於色情影片中。據美媒指，校董會是發現了喬高夫婦經營的OnlyFans頻道。

校董會一致決定辭退喬高。其56歲妻子威爾遜本來在大學的無薪職務也遭解除。

喬高辯稱他從未有在任何影片之中提及大學或他在大學的角色，他批評辭退他是侵犯其表達自由，「我和妻子生活在一個擁有第一修正案的國家。」他稱兩人的成人性行為是雙方同意的，批評大學反應過度，未有遵守對言論自由或第一修正案的承諾。

喬高與妻子並在社交網站X（前稱Twitter）、OnlyFans經營頻道，據他稱，他們夫婦已拍攝色情片段多年，至近來才決定把它們公開放到網站，形容「得到不錯迴響。」

兩人又會與一些色情影星製作一系列煮食的影片，片內並有性行為內容。