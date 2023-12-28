李善均死前1天仍在呼冤　韓媒D社列5點質疑警方調查過失多

韓星李善均捲入毒品案，27日走上絕路。有媒體報道他的遺書表明「除此之外別無他法」，輿論開始質疑警方的做法是否過頭，單憑酒店經理的說詞就把李善均推到浪頭上。



「壓垮李善均的最後稻草」 韓媒質疑警方重大缺失（點圖放大閱讀）：

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對此，警方昨稱調查的程序沒有問題，也沒有拖延時間。然而事實上真是如此嗎？韓媒Dispatch（又稱D社）就列出警方的重大缺失。

疑點一：李善均到底為何被調查？

根據Dispatch報道，事情起因是警方在調查酒店老闆金女的過程中，意外發現「李善均」這個名字，於是在沒有深入調查的情況下10月18日報告成「李善均2023年在首爾東大門區金女的住處吸食大麻等毒品」。

疑點二：消息未確定就走漏？

隔天19日，就出現了「L姓頂級男星涉毒遭調查」的新聞，明明還在內部調查確認中，消息才經過一天就走漏了。

當時甚至都還沒調查金女（金女19日才開始接受調查），為何就這麼快有L姓男星的傳聞，是否皆為道聽途說？

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疑點三：李善均憑什麼被調查？

金女是18日被逮捕的，她有6次毒品相關前科，也是威脅勒索李善均3.5億韓圜（212萬港元）的元兇。

Dispatch指出，她為了將功折罪，幫警方做業績，李善均成了犧牲品，所謂犧牲品是看到黑影就開槍，警方僅憑金女的說詞就開始調查李善均，從金女說「我看到GD（BIGBANG成員權志龍）從廁所跌跌撞撞走出來」警方就可以懷疑GD涉毒這件事，看得出警方對金女的毫無道理的信任。

疑點四：壓垮李善均的最後稻草是什麼？

12月26日李善均下午向仁川警察局提交「委託調查測謊」的意見書，當時仍在喊冤，Dispatch認為至少他在當天下午都還有活下去的意志，但是看到毫無前後脈絡的調查書，他徹底崩潰了。

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Dispatch稱有看到該調查書，內容是警方只是反問金女的陳述，李善均的頭髮、腿毛、腋毛檢測結果都是陰性，等於警方懷疑他吸毒是根本沒有依據的。

疑點五：大家會記得的是什麼？

李善均無端受牽連，最終賠上生命。Dispatch指出，金女是因為吸毒被好姐妹的男友威脅勒索，她先轉勒索某藝術家未果，後來才轉移目標勒索李善均。

私德之外，李善均雖可能是毒品的嫌疑人，但也是被勒索的受害者，可是大家只會記得，他是因為毒品案過世的。

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