李善均去世｜生前促警低調處理遭拒＋身份泄漏　警方與媒體捱轟

主演《上流寄生族》、《我的大叔》的韓國影帝李善均（이선균，Lee Sun-kyun）12月27日自殺身亡，終年48歲，消息震驚各界。因他生前被指吸毒連日受查、早在內部調查階段便疑開始有警方向傳媒放料透露調查對象身份，加上傳媒與網絡節目又發放李的私下對話錄音。他死後，警方與傳媒均受批評。警否認高壓調查。



韓國警方開始調查李善均，始於一名夜店女室長的指控，在李善均過世後，警方的調查手法受到質疑，包括指此案與過往不同的是，早在警方內部調查階段，就有地方傳媒曝光調查對象的身份，指是「頂級明星L先生」、說出哪一年出道後，雖然未直接說出名字，但之後很快也有傳媒說出李善均就是受調查對象。

韓聯社28日再報道指，李善均23日生前最後一次赴警局接受調查審問前，曾要求警方低調處理，不通知傳媒到場，但最終警方拒絕。在這消息傳出後，當地警方進一步受到批評。

韓國警方新聞事務準則禁止在調查過程中和接受審問期間對受調查者拍照或錄影，但在現實生活中，常有違反這規則的情況。

在他死前一天，他的代表律師談到希望任何進一步的露面都應該是閉門進行，因李善均在赴警局前公開露面感到有「負擔」。

私下錄音遭公開

除了涉毒調查的爭議外，李善均私下錄音遭公開的事情也受到關注。韓國傳媒與網絡節目在11月至12月分別曾公開疑似李善均與指控他吸毒的夜店女室長的對話錄音，顯示他發生婚外情且出入聲色場所，且有談及吸毒的內容。在李善均離世後，傳媒與該網絡節目也因此捱轟。

IU與李善均曾主演2018年3月至5月播放的韓國連續劇《我的大叔》。（劇照）

2個月內「溫暖大叔」形象破滅

李善均在韓國演藝圈內本來形象良好，與同為演員的妻子田慧振屬圈內「模範夫妻」，李予人體貼丈夫、暖男爸爸的「溫暖大叔」形象，但連環爆出涉毒、涉婚外情事件，形象在短短兩個月內一落千丈。

李善均與BIGBANG權志龍同在10月開始遭警方調查，至12月警方對權志龍一案宣布「無嫌疑結案」，另繼續對李善均展開調查，李則一直主張是受到夜店女室長的欺騙，在不知情的情況下誤服。李善均與權志龍的毛髮驗毒檢測結果均呈陰性。

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