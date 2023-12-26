日本燒烤店300條擦手毛巾遭竊　老闆傻眼籲盜賊自首：偷這個幹嘛

許多日本餐廳在客人進店時，會提供熱氣騰騰的濕毛巾給客人擦手，展現出款待客人的服務精神。近日卻有一名燒烤店老闆遭遇「毛巾大盜」，300條毛巾不翼而飛，損失約26000日圓（約1427元港元）。



該老闆無奈指出，在餐飲業打滾20年，第一次遇到這種狀況。許多網友看到新聞也感到傻眼，不解地表示「偷這個要幹嘛？」

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日本正值年底的尾牙季節，在東京江戶川區的烤雞串燒店，開店時不可或缺的物品卻遭人順手牽羊。該名竊賊偷走的不是店內現金或重要財物，而是擺在店門口的300條擦手毛巾。根據店家的監視器，可看到21日上午8點左右，一名穿着白外套的男子，緩緩走過店門口。過了2分鐘，他再次現身，抱走店門口裝毛巾的盒子，低頭匆匆離去。

燒烤店老闆指出，該男子總共偷走300條擦手毛巾。他在餐飲業工作20年左右，首次遇到這種狀況。老闆指出，包括重新添購毛巾的費用在內，總計損失26000日圓。他無奈表示今後會將毛巾改放在室內，呼籲竊賊出面自首。

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這起事件受到不少日本網友關注。許多人傻眼表示「偷這個要幹嘛？」、「治安真的愈來愈差」、「什麼都能偷的時代來臨了」。有些網友則分析「會不會是同業者惡搞？」、「小偷可能也在開餐廳」。

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