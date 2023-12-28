驚人緣份｜25年前同日登上報紙「BB版」　多年後偶遇終成夫妻

日媒《十勝每日新聞》報導，一對近日舉行婚禮的日本年輕夫妻，25年前同在報紙裏的專欄同時上報，如今這張泛黃的報紙檔案，成了兩人最早緣份的印記。



同出生在日本帶廣市，現年25歲的自衛隊官大泉拓途與26歲的上班族加藤沙綾，在聖誕節前夕的12月23日舉行婚禮。

令人驚訝的是，兩人在婚禮秀出一張泛黃的報紙剪報，畫面中顯示25年前，兩人同登報紙《我的寶貝》專欄，專欄接受民眾投稿分享家中一歲左右的可愛寶貝。

點圖放大看看當年的報紙版面及二人的婚禮：

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新人對此巧合皆表示「至今仍然不敢相信」，彷彿注定被對方吸引了一樣。

有趣的是，大泉拓途與加藤沙綾的媽媽都同時保留了當年（1999年2月22日）的報紙剪報。大泉母親還表示，當時很期待孩子能被登上報，在刊出後，也被刊登在旁邊的孩子吸引了目光，並稱加藤沙綾的名字取得很可愛，若自己的女兒出生了，也要取一樣的名字。

見報後3年的某一天，加藤一家在清水町溫泉參觀時，聽見一個聲音在呼喚「沙綾」，由於當時這個名字很罕見，加藤家人便問對方家人「也有同樣的名字嗎？」當時報紙還報導了兩人在見報後3年的巧遇，但由於手機並不普及，並未交換聯繫方式。

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兩人的緣份並未就此結束，他們在15年後的秋天又在一間北海道飯店「重逢」，當時高三的沙綾在這家飯店打工，拓途則是當天去現場兼職做婚禮服務員，他們的排班剛好重疊在這一天。

由於沙綾還記得這個和自己同名的女孩一家人，因此飯店重逢時，沙綾被拓途胸前掛的名字給震撼到，她心想「好像是跟我一起登在報上的那個人」，而拓途也對一個和他妹妹同名的人感到相當驚訝。

兩年後，兩人又在成人禮上重逢並合影留念。拓途這才首次從Instagram上邀請沙綾共進晚餐並開始約會交往，兩人於今年12月23日在重逢的北海道飯店舉行婚禮，感性說道「這是我們相遇的地方」。

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