汶萊新婚王子是誰？IG網紅坐擁250萬粉絲　新娘高顏值吸睛｜多圖

亞洲黃金單身漢之一、汶萊王子馬丁（Prince Abdul Mateen）樂於展現自己駕駛戰鬥機、快艇和鍛鍊後的精壯身材，在社交媒體平台上擁有大批追隨者，也為汶萊王室帶來新氣象。



法新社報道，32歲的馬丁王子與29歲未婚妻阿尼莎（Anisha Rosnah binti Adam）星期四（1月11日）在首都斯里巴加灣一所黃金圓頂回教堂舉行回教婚禮。他們的婚慶活動將持續10天。

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馬丁是波基亞蘇丹的第四個兒子，目前是汶萊王位的第五順位繼承人。

20歲的汶萊居民艾米拉是馬丁IG平台的250萬名追隨者之一。她說：「他帶來一股新朝氣。」

年末時，馬丁在IG上傳了與未婚妻的合照。當時他身穿幹練的深色西裝、阿尼莎則穿上白色套裝並且沒有帶頭巾，照片很快便吸引了上萬條評論，甚至讓不少網民「心碎」。

圖為汶萊王子馬丁（Prince Abdul Mateen）2023年12月在社交網站上傳與阿尼莎（Anisha Rosnah binti Adam）的照片（Instagram @tmski）

這張照片似乎也是汶萊王室努力塑造更現代形象的工作之一，以便與年輕一代汶萊民眾保持聯繫。

印尼伊斯蘭大學國際關係客座教授伊茲丁說，77歲的蘇丹在位50多年後，須要「刷新」自己與45萬汶萊人民之間的「社會契約」。

「我認為馬丁王子是汶萊社會重要的青年變革者。你可以稱他為文化網紅（Cultural Instagrammer），因為他善於與年輕人溝通，這一代人有着不同的興趣、價值觀和喜好。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

