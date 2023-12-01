「梅根兒子膚色」風波　查理斯凱特突遭點名　英國王室或興訟？

英國哈里王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）2021年接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）時，指有王室成員曾討論其當時未出生兒子阿奇（Prince Archie）的膚色，引發是否種族歧視議論。梅根未透露事件內王室成員身份，但最近一本新書《Endgame》的荷蘭文翻譯版，意外點名主角就是英王查理斯三世（Charles III）與儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales），出版社之後又稱「出錯」，爆出羅生門。



這事始於哈里夫婦2021年3月接受奧花雲費訪問，梅根談及在兒子阿奇出生前，有王室成員擔憂和談論阿奇出生時的皮膚可能有多黑（concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born），她拒絕透露王室成員的身份，稱會「太傷害」。

美國CBS在2021年3月播出梅根及哈里王子的訪問片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

【延伸閱讀】哈里梅根接連過生日 英王室再沒公開道賀 傳與威廉暗掌大權有關（點圖放大瀏覽）：

+ 8

此事本來告一段落，不過英國記者斯科比（Omid Scobie）11月推出新書《Endgame》，講述英國王室種種秘聞，奇怪地在荷蘭文翻譯版中，意外點名有兩位王室成員曾談論阿奇膚色，這兩個名字並未出現在英文原版中，出版商之後急急指翻譯版「出錯」，不再銷售荷蘭版。

英國多間傳媒初期未有在報道中公開兩名被點名成員的身份，至英國名嘴摩根（Piers Morgan）11月29日在電視節目稱，《Endgame》內講述的兩人就是查理斯三世與凱特。他認為既然荷蘭人能夠知道，英國人也應該可以知道，而且他認為種族歧視的指控根本不成立。

英媒：王室或採取法律行動

英國《每日郵報》引述消息人士30日報道，白金漢宮正考慮一切可能的行動，包括採取法律行動。

翻譯羅生門：作者否認有點名

《Endgame》的翻譯問題也引發一場羅生門，作者斯科比（Omid Scobie）否認自己在原稿中有揭露該兩名王室成員的名字，「對我來說，我編輯、撰寫英文版本。 我製作的版本中，從來沒有包含（這些）名字」。

負責翻譯成荷蘭文的翻譯者則堅持稱收到的原稿中，已經有這些名字，「王室成員的名字白紙黑字地寫在上面，我沒有加上去。我僅做我被聘用來做的事情，就是把這本書從英文翻譯成荷蘭文。」出版商則僅稱「出錯」，未有詳細講述是什麼錯誤。

↓ 更多凱特的圖片 ↓