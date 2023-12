「梅根兒子膚色」風波　查理斯凱特突遭點名　英國王室或興訟？

英國哈里王子(Prince Harry)的妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)2021年接受名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)時,指有王室成員曾討論其當時未出生兒子阿奇(Prince Archie)的膚色,引發是否種族歧視議論。梅根未透露事件內王室成員身份,但最近一本新書《Endgame》的荷蘭文翻譯版,意外點名主角就是英王查理斯三世(Charles III)與儲妃凱特(Catherine, Princess of Wales),出版社之後又稱「出錯」,爆出羅生門。



這事始於哈里夫婦2021年3月接受奧花雲費訪問,梅根談及在兒子阿奇出生前,有王室成員擔憂和談論阿奇出生時的皮膚可能有多黑(concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born),她拒絕透露王室成員的身份,稱會「太傷害」。

美國CBS在2021年3月播出梅根及哈里王子的訪問片段,兩人爆出多個王室內幕。(Reuters)

此事本來告一段落,不過英國記者斯科比(Omid Scobie)11月推出新書《Endgame》,講述英國王室種種秘聞,奇怪地在荷蘭文翻譯版中,意外點名有兩位王室成員曾談論阿奇膚色,這兩個名字並未出現在英文原版中,出版商之後急急指翻譯版「出錯」,不再銷售荷蘭版。

英國多間傳媒初期未有在報道中公開兩名被點名成員的身份,至英國名嘴摩根(Piers Morgan)11月29日在電視節目稱,《Endgame》內講述的兩人就是查理斯三世與凱特。他認為既然荷蘭人能夠知道,英國人也應該可以知道,而且他認為種族歧視的指控根本不成立。

英媒:王室或採取法律行動

英國《每日郵報》引述消息人士30日報道,白金漢宮正考慮一切可能的行動,包括採取法律行動。

翻譯羅生門:作者否認有點名

《Endgame》的翻譯問題也引發一場羅生門,作者斯科比(Omid Scobie)否認自己在原稿中有揭露該兩名王室成員的名字,「對我來說,我編輯、撰寫英文版本。 我製作的版本中,從來沒有包含(這些)名字」。

負責翻譯成荷蘭文的翻譯者則堅持稱收到的原稿中,已經有這些名字,「王室成員的名字白紙黑字地寫在上面,我沒有加上去。我僅做我被聘用來做的事情,就是把這本書從英文翻譯成荷蘭文。」出版商則僅稱「出錯」,未有詳細講述是什麼錯誤。

