英國王室因阿奇膚色風波再陷種族歧視爭議　哈里梅根被促現身交代

11月新書《Endgame》的荷蘭文翻譯版突點名英王查理斯三世（Charles III）與王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）就是曾談論王妃梅根兒子阿奇（Prince Archie）膚色的人，意外令王室再度陷入種族歧視爭議。英國《電訊報》12月1日報道，接近王室的人士敦促哈里梅根交代，在爭議中為查理斯辯護。



這事始於哈里夫婦2021年3月接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時，梅根談及在兒子阿奇出生前，有王室成員曾談論阿奇的膚色問題。

她當時未有講述細節或成員身份，但英國記者斯科比（Omid Scobie）2023年11月推出的新書《Endgame》，其荷蘭文翻譯版意外點名涉事的王室成員是查理斯與凱特，不過出版商之後又急急指翻譯「出錯」，不再銷售荷蘭版。

美國CBS在2021年3月播出梅根及哈里王子的訪問片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

這事在英國引起極大輿論迴響，尤其是斯科比被視為親近梅根的人，曾獲邀採訪這位王妃，他本人則否認與梅根夫婦相熟，也表示根本沒有在新書英文原稿揭露事件中王室成員的身份。

約翰遜批「取消文化」

英國政界人士為王室辯護，包括前首相約翰遜（Boris Johnson）認為這只是「取消文化」的又一事例，詢問阿奇王子膚色的問題是完全正常及不涉種族主義。

白金漢宮目前未有回應，僅稱「我們不會對此發表評論。」

英國《電訊報》（Telegraph）12月1日則報道，接近王室的人士敦促哈里梅根向外交代，在爭議中為查理斯辯護，認為他們不應沉默。

哈里過去怎樣說？

在2021年3月的奧花雲費訪問中，哈里王子曾指「那談話（有關膚色的談話），我永遠不會分享，但當時很古怪。我有點震驚。」至2023年他再被問及此事時，他否認有指控王室種族歧視，他稱「不，我沒有…… 是英國傳媒那樣說。」

《電訊報》又指，親近哈里夫婦的消息人士則曾強調，夫婦兩人並未表示過有關言論是「種族主義」。

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