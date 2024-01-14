拿越南盾開玩笑：65澳元成就百萬富翁　捷星航空爆公關災難

企業在線上發起話題有時能創造流量，但稍有不慎可能釀成公關災難。捷星航空就因一句「玩笑」，引起網民強烈不滿，遭痛罵怒批。最終官方刪文並發表聲明道歉。



事緣1月10日捷星航空在其官方Facebook以越南盾為題，開了一個玩笑：「不好意思，越南的貨幣稱為『盾』（dong），從客觀角度而言，挺好笑的。」

接着Facebook小編在其文章留言道：「100萬盾等於澳元65元，因此基本上，有澳幣65元就代表我是百萬富翁了。」

如此的玩笑隨即遭到口誅筆伐，大量網民批評捷星航空有意恥笑越南是「窮苦國家」、毫不尊重越南。有越南網民痛批這玩笑一點都不好笑，是在搞種族仇恨；又有網民聲言永遠不會選搭捷星航空。

越南語言學校PTE Master的老闆裴輝（Huy Bui）表示：「過去5年我搭捷星30到40次，在捷星正式道歉之前，我要抵制這間公司。要是連笑話是幽默還是乏味都分辨不出來，想必沒有能力當一家航空公司。」

事件愈燒愈烈，在官方急忙把貼文刪除之前，有近78萬FB用戶表達強烈不滿。捷星航空後在官網發出道歉聲明，稱有關言論並不恰當，就事件致歉，又稱會檢查作業流程，確保類似事件不再發生。