特朗普被起訴　昔日情人拿他裸體開玩笑　妙用性騷擾「名言」反寸

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因涉向AV女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名Stephanie Clifford）支付封口費一案遭刑事起訴，會在當地時間4月4日下午出庭。



丹尼爾斯在特朗普被起訴後第一個媒體訪問內容也曝光，她用回特朗普那令人惡心的「名言」對這名一夜情對象說：「（輪到）女性陰部反過來抓住你了」（This p**** grabbed back）。

特朗普在2016年美國大選舉行前，被揭在接受電視娛樂節目Access Hollywood主持人錄影訪問空檔中說：「抓住她們的陰部，你將能為所欲為。」（Grab them by the p****, you can do anything.）

現年44歲的丹尼爾斯接受《泰晤士報》雜誌（The Times Magazine）訪問時稱特朗普被刑事起訴，反映他不再「刀槍不入」，「無論你（特朗普）的工作（是什麼）或銀行賬戶有什麼，你都要為自己的言行負責，正義會得到伸張。」

丹尼爾斯指自己無懼在法庭上與特朗普碰頭，「我看過他裸體，有穿衣服的他不可能更可怕」。

特朗普前私人律師科恩承認向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford、藝名Stormy Daniels）支付掩口費。後者出書提及與特朗普發生性關係的「戰況」，更大爆對方根本不想成為美國總統。（Getty Images）

她提到自己因官司收到不少恐嚇，更有人向她揚言「我要殺了你」，令她有生以來第一次覺得驚恐。她說，只要有一個「自以為正替天行道或保護民主的瘋狂支持者」，就會威脅到她的生命。

她表示，「這特別可怕，因為特朗普本人正煽動並鼓勵暴力」，更推斷無論這宗官司的結果如何，都會導致暴力事件，而且會有死傷。

丹尼爾斯目前未被正式傳喚作證。她一再強調自己並不害怕，「我沒什麼可隱瞞的，我期待告訴大家我知道的事」，又指對特朗普被控一事感到自豪。