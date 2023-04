特朗普被起訴　昔日情人拿他裸體開玩笑　妙用性騷擾「名言」反寸

美國前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)因涉向AV女星「暴風女」丹尼爾斯(Stormy Daniels,原名Stephanie Clifford)支付封口費一案遭刑事起訴,會在當地時間4月4日下午出庭。



丹尼爾斯在特朗普被起訴後第一個媒體訪問內容也曝光,她用回特朗普那令人惡心的「名言」對這名一夜情對象說:「(輪到)女性陰部反過來抓住你了」(This p**** grabbed back)。

特朗普在2016年美國大選舉行前,被揭在接受電視娛樂節目Access Hollywood主持人錄影訪問空檔中說:「抓住她們的陰部,你將能為所欲為。」(Grab them by the p****, you can do anything.)

現年44歲的丹尼爾斯接受《泰晤士報》雜誌(The Times Magazine)訪問時稱特朗普被刑事起訴,反映他不再「刀槍不入」,「無論你(特朗普)的工作(是什麼)或銀行賬戶有什麼,你都要為自己的言行負責,正義會得到伸張。」

丹尼爾斯指自己無懼在法庭上與特朗普碰頭,「我看過他裸體,有穿衣服的他不可能更可怕」。

特朗普前私人律師科恩承認向成人片女星克利福德(Stephanie Clifford、藝名Stormy Daniels)支付掩口費。後者出書提及與特朗普發生性關係的「戰況」,更大爆對方根本不想成為美國總統。(Getty Images)

她提到自己因官司收到不少恐嚇,更有人向她揚言「我要殺了你」,令她有生以來第一次覺得驚恐。她說,只要有一個「自以為正替天行道或保護民主的瘋狂支持者」,就會威脅到她的生命。

她表示,「這特別可怕,因為特朗普本人正煽動並鼓勵暴力」,更推斷無論這宗官司的結果如何,都會導致暴力事件,而且會有死傷。

丹尼爾斯目前未被正式傳喚作證。她一再強調自己並不害怕,「我沒什麼可隱瞞的,我期待告訴大家我知道的事」,又指對特朗普被控一事感到自豪。