韓國蠱惑媽帶雙胞胎輪流吃自助餐「少付1人錢」　店員鷹眼識穿

韓媒1月18日報道，韓國一名媽媽帶着雙胞胎孩子去吃自助餐，竟為了省錢而讓兩名孩子輪流吃，孩子兩人輪流躲在廁所，試圖讓餐廳職員以為只有一名孩子，幸最後兼職店員識穿詭計，發現兩人長相有少許分別。



韓國釜山電視台KNN報道，一對初中生雙胞胎孩子與媽媽共3人一起到餐廳吃自助餐，但裝作只有2人用餐，其中兩名孩子輪流「接力吃」，一人先躲進廁所，另一人去吃東西，然後再交換。

這茅招本來奏效，騙倒餐廳經理，幸一名兼職店員發現輪流從廁所走出來的孩子頭髮長度與髮型有微妙變化，且一人眼睛旁有痣，另一人沒有。

他發現異狀後向經理報告，經理還說「是寫小說嗎？」在旁的店長則決定翻查閉路電視，驚訝地發現店員所說的話沒錯。

店長找回仍在餐廳內的雙胞胎媽媽，向她表示不會報警，但要求她繳付3人費用，這名媽媽才打電話，讓本來在躲藏的孩子也走出來，3人一起坐在餐廳內繼續吃。

此事在韓國網絡引起討論，不少網民批評這名媽媽教孩子吃「霸王餐」太過份，本來就應該繳付3人費用，堂堂正正地用餐。

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