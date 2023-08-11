理財｜韓國瘋傳「8個讓你變窮人的習慣」　網民嘆這一點無法戒掉

為了存錢，有些人會改正一些消費習慣和心態，來減少不必要的支出，例如購買衣服時會提前思考可以穿的場合，不再以追求潮流時尚為首要目標。



近日韓國論壇也瘋傳一張「8個會讓你窮，卻不自知的習慣」列表，吸引不少韓國網友熱烈討論。

有人更指出無法抗拒「一習慣」，直言不買會覺得虧錢，也有人笑說都沒中這些消費習慣，因為自己本來就沒錢消費。

【懶人包】一個圖輯看清8個讓你變窮的習慣 最後一項惹網民熱論（點圖放大閱讀）：

+ 16

有網友在韓國論壇theqoo轉貼一張照片，有推特（現在是X平台）網友在2021年整理出8項會讓人不知不覺變窮的習慣，原文吸引了6千多名網友轉發。

一、對銀行帳戶的轉帳費用無感

二、有時候上班乘車很煩，會用最快速的、乘的士的方式

三、下雨天時總是買新傘

四、沒有單獨檢視支出明細

【延伸閱讀】第一眼見到裸女定男人個頭？竟揭露你未來會唔會成為有錢人（點圖放大瀏覽）：

+ 13

五、會喝酒緩解壓力

六、很忠誠不變地使用信用卡分期付款

七、對生活沒有很長遠計劃

八、看到超市推1+1促銷活動，總是衝動購買

貼文曝光後，掀起韓國網友一陣熱議，但由於是2021年舊資訊，許多人直呼很無感，「這不是有錢人的行為清單嗎？」、「第一點已經解決了，現在韓國5家網路銀行跨行轉帳費用全免」、「如果我本身就很窮該怎麼辦？」、「我還是窮，原因是我工資很低」。

【同場加映】有錢人同你嘅分別：好清楚每張積分咭放邊度 唔會喪買超市特價品（點擊放大閱讀）👇👇👇

+ 3

有人則產生共鳴，「除了買雨傘外，我都有中」、「有中2，如果我沒坐的士就好了」、「5！我會喝燒酒，看到它能不喝嗎！」、「第7點的規劃很重要，要計算一下以後如果不工作，最低生活費要用到多少，以此來計算要存多少錢，也要思考如何存錢投資（薪資收入+分期儲蓄、股票、房產等），長遠規劃有助於減少超支」。

不少網友也指出第8點根本無法戒掉，「8，會導致我想買不需要的東西」、「我看到1+1，會覺得不買就虧了」、「以我來說，第8點主要用於必需品，如果你從超市優惠券和信用卡公司獲得折扣，可以用低於半價的價格購買到商品，如果按原價買廁紙就浪費錢了」。

延伸閱讀：

老夫婦賣房進高級養老院「有溫泉和劇院」 入住才發現都不能用想退了

雪巴人倒在世界第2高峰K2…50人登山團隊路過不救「遭批只顧攻頂」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】