美國鱷魚置身冰封湖中僅露鼻頭：牠們的保命大法

美國北卡羅來納州的沼澤公園（Swamp Park）一隻鱷魚在結冰的湖面下為保持呼吸，僅將鼻孔露出水面。有人拍下影片上載至TikTok讓不少網民為之驚奇，有人以為牠們都死了。公園工作人員則解釋，這是牠們的保命大法。



沼澤公園工作人員佩里（Scott Perry）親身拍片上載至TikTok，片中顯示數條鱷魚似乎被凍住了。他玩笑說：「我們的短吻鱷（Alligator）被凍僵了」。

佩里伸手手觸摸鱷魚的鼻頭，之後它們在水中冒出泡泡，顯示牠們都在呼籲。他說：「我這輩子從沒想過會做這種事」。他同時提醒網民千萬不要模仿。

▼佩里親身拍片，帶網民實地觀察短吻鱷的生態：

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他之後順道提供有關鱷魚的知識，稱牠們是冷血動物無法調節體溫，所以在氣候嚴寒時會自動進入類似冬眠的低代謝狀態（brumation），看起來完全不動。

佩里說，牠們這麼做的目的是為保存能量。他又說，鱷魚只讓鼻孔在水面上露出來，是為確保牠在水面凍結時仍能呼吸，不會窒息。

這則影片在TikTok的觀看次數已逾1200萬次。

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