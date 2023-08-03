慎入｜醉漢跳河遭鱷魚襲擊　遺體慘被拖至河中「遊街示眾」

哥斯達黎加29歲男子、業餘足球員歐爾提斯（Jesus Lopez Ortiz），日前在瓜納卡斯特省（Guanacaste）Río Cañas河畔地區跳入河中，很快就被潛伏在河中的大鱷攻擊，不久後慘死在大鱷口中。儘管附近民眾一度丟石頭想阻止，但憾事已經發生，然而鱷魚的下場也相當悽慘。



鱷魚咬着受害者遺體河中暢遊狀況：（按圖了解）

綜合當地媒體報道，事件發生在7月29日上午8時許，當地居民歐爾提斯當時醉醺醺的，突然做出跳入河中的魯莽決定，但就在水花噴濺後的幾秒後，他才發現水中有條大鱷魚正盯着他。攻擊隨即發生，歐爾提斯很快被鱷魚咬死，鱷魚不理會兩旁民眾仍石頭攻擊，而是浮在水面悠哉地向前游動，嘴裡咬着歐爾提斯左邊腋下，拖着他前進。

民眾拍到身穿紅衣的歐爾提斯在水中沒了動靜，顯然已經死亡。警方獲報後趕到現場，研判當時情況必須射殺鱷魚才能救回歐爾提斯的遺體，於是開槍命中鱷魚，鱷魚最終也因傷重死亡。

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