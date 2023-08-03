慎入｜醉漢跳河遭鱷魚襲擊 遺體慘被拖至河中「遊街示眾」
撰文：ETtoday
出版：更新：
哥斯達黎加29歲男子、業餘足球員歐爾提斯（Jesus Lopez Ortiz），日前在瓜納卡斯特省（Guanacaste）Río Cañas河畔地區跳入河中，很快就被潛伏在河中的大鱷攻擊，不久後慘死在大鱷口中。儘管附近民眾一度丟石頭想阻止，但憾事已經發生，然而鱷魚的下場也相當悽慘。
鱷魚咬着受害者遺體河中暢遊狀況：（按圖了解）
綜合當地媒體報道，事件發生在7月29日上午8時許，當地居民歐爾提斯當時醉醺醺的，突然做出跳入河中的魯莽決定，但就在水花噴濺後的幾秒後，他才發現水中有條大鱷魚正盯着他。攻擊隨即發生，歐爾提斯很快被鱷魚咬死，鱷魚不理會兩旁民眾仍石頭攻擊，而是浮在水面悠哉地向前游動，嘴裡咬着歐爾提斯左邊腋下，拖着他前進。
民眾拍到身穿紅衣的歐爾提斯在水中沒了動靜，顯然已經死亡。警方獲報後趕到現場，研判當時情況必須射殺鱷魚才能救回歐爾提斯的遺體，於是開槍命中鱷魚，鱷魚最終也因傷重死亡。
+10
約2000企鵝遺體沖上烏拉圭海岸死因未明 屍橫遍野令人心酸巨鷹誤撞小型飛機 掛屍機師眼前血濺機艙 死狀超驚悚｜有片慎入日本偶像遭懷疑是AI！公開證件照拼命證明自己真有其人中國選手赴國際跆拳道賽破格演出「殭屍舞」 網民震驚｜有片海灘驚現「黑色怪物」2,700萬網民嚇一跳 真相令人「先驚後笑」
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】