遭鱷魚襲擊如何保命？　澳洲農夫：狂咬牠眼皮

澳洲一名60多歲農民日前在河邊突遭鱷魚襲擊，但他在絕境中，成功反咬住鱷魚的眼瞼，迫使鱷魚放棄攻擊。



澳洲廣播公司（ABC News）報道，事發時，德維奧（Colin Deveraux，暫譯） 正在北領地區（Northern Territory）芬尼斯河（ Finniss）附近的一處池塘裏抓魚，卻遭到一條長3.2米的灣鱷（又稱鹹水鱷）襲擊。

為求得一線生機，德維奧捉準機會反咬住鱷魚較為脆弱的眼皮，迫使鱷魚吃痛後放棄攻擊。死裏逃生後，德維奧在醫院住了近一個月，擬本週出院。

圖為澳洲悉尼動物園（Sydney Zoo）一條進食中的700公斤重鱷魚。照片攝於2012年10月3日。（Getty Images）

德維奧回憶說，他注意到有魚在水中游動，於是在池塘某處停下腳步。「水已經退去，只剩下中間的髒水。我走了兩步，那條混賬的雜種（鱷魚）就咬住了我的右腳，像搖布娃娃一樣搖晃着我，然後把我拖入水中。」

德維奧試圖用另一隻腳踢踹鱷魚的肋骨，卻摔了一跤，落在鱷魚的頭部附近。危機時刻，德維奧試圖咬回去。

他說：「我當時的姿勢很尷尬……但我的牙齒意外地咬到了它的眼皮，（它的眼皮）很厚，就像在咬皮革一樣，我就一直猛咬它的眼皮，（鱷魚）就鬆口了。」

隨後，德維奧翻身迅速跳到自己的車上，但鱷魚仍緊追不捨。他說：「它追了或有四米，然後停了下來。」

緊急送院後，德維奧被告知右腳的肌腱受到損傷，「腳部被劃了兩道大口子，幾乎貫穿整個腳部」。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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