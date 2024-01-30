2024「全球最佳城市」香港躋身50大　有美食有迪士尼還有啟德公園

英國知名生活旅遊雜誌《Time Out》公布2024年全球最佳城市，香港成功躋身50大，僅次於大阪。雖然及不上第8名的東京、27名的北京和46名的台北，但依然被評為值得一去之地，齊來看香港上上榜原因是什麼！



《Time Out》1月29日公布「2024年全球最佳50城市」，由100名編輯、各城市讀者的意見，針對城市文化、景點及美食等作出排名，最終結果得出，前3名為美國紐約、南非開普敦以及德國柏林。

至於擠進前10名的亞洲國家只有日本東京，而港人最常去的地方，泰國曼谷取得24名、中國北京取得27名澳洲悉尼31名、韓國首爾35名。香港排在49名，僅次於46名的台北、47名的伊斯坦堡及48名的大阪。

《Time Out》進一步分析香港被票選最佳城市之一的原因：香港是亞洲最獨特的旅遊目的地之一，特別是在飲食方面。

「香港擁有獨特的街頭美食場景，露天的大牌檔非常適合預算有限的旅客，而那些有更多資金的則可前往眾多米芝蓮的星級餐廳，和擁有維多利亞港美景的餐廳用餐。」

《Time Out》還指出， 香港周圍有大量的自然景觀，可以徒步遠足、海岸探險和峽谷遊等戶外活動。新的旅遊景點包括香港迪士尼樂園的世界首個《冰雪奇緣》主題區，M+博物館和即將完工的啟德體育公園。

全球最佳十大城市

第一名：美國紐約

美國紐約曼克頓。（Wikipedia）

第二名：南非開普敦

南非開普敦。（Wikipedia）

第三名：德國柏林

德國柏林。（Wikipedia）

第四名：英國倫敦

英國倫敦。（Wikipedia）

第五名：西班牙馬德里

西班牙馬德里。（Wikipedia）

第六名：墨西哥墨西哥城

墨西哥墨西哥城。（Wikipedia）

第七名：英國利物浦

英國利物浦。（Wikipedia）

第八名：日本東京

日本東京。（Wikipedia）

第九名：意大利羅馬

意大利羅馬。（Wikipedia）

第十名：葡萄牙波多

葡萄牙波多。（Wikipedia）

2024全球最佳城市，由1至50名名單在這。