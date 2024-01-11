2024全球最強護照排名大洗牌6國史無前例並列榜首　香港排這裏

美媒報道，2024年全球最強護照的首季排名重新洗牌。



法國、德國、意大利、日本、新加坡和西班牙史無前例並列榜首，可免簽或落地簽前往194個目的地，刷新亨利護照指數（Henley Passport Index）最高紀錄。

中港台排名多少？一個圖輯看清2024首季全球最強護照全排名（點圖放大瀏覽）：

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香港特區護照排名19，排名較2023年稍跌2名。澳門護照排第34名，台灣護照排第35名，中國護照排第62名。

過去5年裏，日本和新加坡長期獨佔鰲頭。

如今，前5名也可見歐洲國家崛起，芬蘭、瑞典與韓國並列第2名，持該國護照可輕鬆前往193個目的地。

奧地利、丹麥、愛爾蘭和荷蘭位居第3名，可前往192個目的地。

比利時、盧森堡、挪威、葡萄牙和英國排名第4。

希臘、馬爾他和瑞士則是第5。

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澳洲、新西蘭的排名均有所上升，目前捷克與波蘭並列第6位。

至於美國、加拿大和匈牙利則是第7名，可免簽前往188個目的地。

亨利國際律師事務所（Henley & Partners）主席兼護照指數創辦人凱林（Christian H. Kaelin）在聲明中提到，儘管過去20年來整體旅遊趨勢的自由度提高，但是指數排名靠前和靠後的國家之間的全球流動性差距前所未有地大。

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