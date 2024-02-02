芝麻街Elmo輕輕問候感動數十萬網民　籲關注情緒健康傳遞正能量

《芝麻街》（Sesame Street）知名角色Elmo，1月29日在X（前稱Twitter）表示，「Elmo只是來看看大家！大家都好嗎？」這則推文目前已累積1.8萬則回應，5.7萬轉發，14.7萬人點讚，以及2億多次瀏覽。



《芝麻街》（Sesame Street）知名角色Elmo，2024年1月29日在X（前稱Twitter）表示，「Elmo只是來看看大家！大家都好嗎？」這則推文目前已累積1.8萬則回應，5.7萬轉發，14.7萬人點讚，以及2億多次瀏覽。

Elmo這句簡單問候，引來不少網民分享自己的經歷，有人表示自己婚姻生變，也有人說「我正處於最低谷」。有些人喜歡以按讚方式來表達共鳴，例如一則「Elmo，我們累了」的回應獲得5.5萬個讚，一則稱自己已到極限的回應更是獲得超過50萬人點讚。

《芝麻街》（Sesame Street）知名角色Elmo，2024年1月29日在X（前稱Twitter）表示，「Elmo只是來看看大家！大家都好嗎？」一則稱自己已到極限的回應獲得超過50萬人點讚。（X截圖）

Elmo沒料到會這則問候推文會引起那麼多人的回應，31日發文表示：「哇！Elmo很高興他問了！Elmo學到了問候朋友他們的近況是很重要。Elmo不久後會再次關心大家！Elmo愛你們。#EmotionalWellBeing」

Elmo沒料到會一則問候推文會引起那麼多人的回應，2024年1月31日發文表示：「哇！Elmo很高興他問了！Elmo學到了問候朋友他們的近況是很重要。Elmo不久後會再次關心大家！Elmo愛你們。#EmotionalWellBeing」（X截圖）

芝麻街工作室（Sesame Workshop）則表示，熱烈討論突顯人們迫切需要更多、更好取得的心理健康資源，工作室也建立標籤「#EmotionalWellBeing」呼籲身心健康重要性。

很多人都表示過得不好，但其實這種情況並不奇怪，世界正面臨許多困境和苦難，烏克蘭與俄羅斯的戰爭，以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）在加沙地帶的衝突，以及美國不斷發生大規模槍擊等事件，這些事件為公眾帶來壓力和心理負擔，讓許多人感到心累和疲憊不堪。「大家過得好嗎？」原來這是一個很簡單但原來很多人都需要的問候。

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Elmo的問候也引來白宮的關切。美國總統拜登（Joe Biden）31日轉載Elmo的推文並告訴大家，雖然驅散烏雲十分困難，但大家必須互相扶持，幫助那些需要幫助的朋友們。

拜登也鼓勵人們，當自己需要幫助時，也要努力尋求幫助。